Emis Killa rinuncia al Festival di Sanremo 2025, il cantante affida ai social la volontà di fare un passo indietro e di rinunciare alla gara per fare in modo che la magistratura faccia il suo lavoro e che chiarisca la sua posizione in merito alle indagini dell’inchiesta denominata “Doppia Curva” della Direzione distrettuale antimafia che riguarda gli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista che a fine settembre scorso ha portato all’emissione di 19 misure cautelari e all’azzeramento delle due curve di Milano.

Emis Killa rinuncia a Sanremo 2025: “Apprendo oggi che sono indagato”

“Apprendo oggi dai giornali che sono indagato (a me è stato notificato esclusivamente il daspo, che è un atto amministrativo e non penale) – Scrive Emis Killa in una Instagram stories – e se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

Il ringraziamento a Carlo Conti

Il cantante ringrazia poi Carlo Conti, che in qualità di direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025 che si terrà dall’11 al 15 febbraio prossimo, lo aveva scelto proprio per cantare in gara insieme ad altri 29 big della musica italiana. “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.

Il sogno di Emis Killa di tornare a Sanremo in futuro

Poi un pensiero rivolto al lavoro della magistratura e l’augurio che fa a se stesso di poter ritornare in futuro a cantante nuovamente in gara al Festival di Sanremo: “Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Le parole di Carlo Conti

Subito dopo la decisione di Emis Killa di ritirarsi dalla kermesse canora, sono arrivate le parole di Carlo Conti. Il Conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, affida anche lui a Instagram la sua reazione a caldo popola decine del cantante: “Prendo atto con rammarico della decisione di Emis Killa di ritirarsi da Sanremo. Comprendo il suo stato d’animo che non gli consente di vivere al meglio e con serenità la settimana di musica al festival”. – Queste le parole del conduttore.