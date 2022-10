I due comici pugliesi Pio e Amedeo, che durante l’ultima edizione di “Emigratis” hanno vestito i panni di Bufalone e Messicano, hanno comunicato al pubblico di Canale 5 dove andranno a finire i soldi dei bonifici “scroccati” ai tanti vip incontrati durante quest’ultima edizione del programma, che per la prima volta è andato in onda su Canale 5.

Emigratis, i bonifici “scroccati” da Pio e Amedeo, destinati ad AMREF per costruire pozzi di acqua potabile in Kenya

Tutti i bonifici “scroccati” da Pio e Amedeo agli ospiti dell’ultima stagione di Emigratis, verranno destinati ad AMREF. I soldi serviranno per la costruzione di pozzi di acqua potabile in Kenya. I due comici, attraverso i social legati alla trasmissione “Emigratis”, hanno postato un video che mostra le immagini del loro arrivo in Kenia. Su Instagram Pio e Amedeo scrivono: “Ed eccoci qua, da oggi smettiamo i panni di Bufalone e Messicano, Emigratis finisce qui”.

Pio e Amedeo: “Ci siamo divertiti e abbiamo cercato di mandare dei messaggi”

Riferendosi all’edizione di Emigratis che si è appena conclusa, Pio e Amedeo dichiarano: “Ci siamo divertiti non sapete quanto e siamo certi vi sia arrivato questo senso di leggerezza e spensieratezza di cui la nostra epoca crediamo abbia bisogno, questo è sempre il nostro piccolo compito…e tra queste righe, immersi nei personaggi (e qualcuno ha fatto finta di non capirlo) abbiamo cercato di mandare dei messaggi, di dipingere quanto sia ipocrita e superficiale la nostra società, tra le convinzioni di chi ha l’arroganza di sentirsi migliore e di quanto conti ormai più APPARIRE che ESSERE, ed abbiamo, alla fine, cercato di ricordarci quanto, invece, è così incredibilmente facile essere umani…e smessi i panni dei personaggi, siamo felici anche noi oggi, Pio e Amedeo, che anche con i nostri mezzi a disposizione, con un semplice programma televisivo, grazie ai nostri amici, e grazie a voi, siamo riusciti a lasciare una traccia VERA, questa, che non c’entra con il mondo dello show”.

La costruzione di pozzi di acqua potabile in Kenya con AMREF Italia

Poi l’annuncio del progetto realizzato grazie alla collaborazione con AMREF Italia: “Siamo stati in giro sguazzando tra le ricchezze dei benestanti ma è stando lì che abbiamo capito che non dovremmo avere comunque, qui, il tempo per essere infelici…che la vita è una cosa semplice semplice e la felicità non sta nel desiderare continuamente quello che non si ha ma nel rendersi conto di quanto è abbastanza quello che abbiamo già…grazie ad AMREF Italia che ci ha permesso di realizzare questo progetto ma sempre, infinitamente, grazie a voi per l’attenzione…si, perchè noi abbiamo voi”.

Emigratis, il video di Pio e Amedeo in Kenya

Ecco di seguito il video Mediaset di Pio e Amedeo mentre annunciano la costruzione dei pozzi di acqua potabile in Kenia.