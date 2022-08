Il ritorno in tv del duo comico pugliese Pio e Amedeo, con lo sbarco del loro programma Emigrates su Canale 5, era stato annunciato durante la serata per la presentazione dei palinsesti tv Mediaset. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, in compagnia proprio dei due comici, annunciò la novità di questa nuova stagione televisiva: l’arrivo in prima serata su Canale 5, anziché su Italia 1 come avvenuto in passato, dello storico programma con protagonisti Pio e Amedeo.

Emigratis 2022, Pio e Amedeo sbarcano su Canale 5: quando in TV e ospiti vip vittime dei due comici

Emigrates torna quindi su Canale 5 in prima serata il prossimo 28 settembre 2022. A Tv Sorrisi e Canzoni, Pio annuncia: «Non saremo più Pio e Amedeo: io sarò Bufalonee lui Messicano, classici soprannomi da periferia italiana». Amedeo dal canto suo aggiunge: «La nuova stagione sarà concepita come una serie, con una storia che parte nella prima puntata e si conclude nell’ultima».

I due comici regalano anche qualche spoiler sui personaggi che vedremo insieme a loro durante la nuova stagione del fortunatissimo programma. Tra questi c’è un incontro a Parigi con Gigio Donnarumma e dichiarano: «La dignità, in questa stagione la perderemo tanto, perché ci saranno situazioni veramente forti, soprattutto per le nostre famiglie. I nostri figli sono cresciuti e quindi già m’immagino l’imbarazzo negli occhi delle maestre quando li porteremo a scuola il giorno dopo una puntata».

La trama e i temi importanti affrontati

Sulla trama di questa nuova stagione di “Emigratis” Pio dice: «Il tema portante della serie sarà la questione della ecosostenibilità. Ci arrivano due bollette terribili e noi, da buoni “emigratis”, non abbiamo pensato di lamentarci all’Enel o alla Posta: siamo andati direttamente all’Expo 2020 di Dubai, dove si parlava di sostenibilità. Nella testa di noi due “mentecatti”, come ci chiama Pannofino (ma i testi ce li scriviamo noi: immaginate che bellezza autodefinirsi “mentecatti”!), le lamentele si devono fare lì, e noi a Dubai diremo che non ci sarebbe stato tutto ’sto delirio se Greta Thunberg si fosse fatta i cavoli suoi».

In questa nuova stagione i due comici incontreranno Paola Catapano, comunicatrice scientifica del Cern di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. «Lei ci spiegherà tutto. Il bello di “Emigratis” è anche questo modo di affrontare temi complicati: se diventano accessibili a due “ignorantoni” come noi, sono accessibili veramente per tutti» – Hanno di dichiarato Pio e Amedeo.

Gli ospiti vip vittime di Pio e Amedeo nella nuova stagione di “Emigratis 2022”

Oltre a Gigio Donnarumma, tra i personaggi che Pio e Amedeo incontreranno ci sono: il cantante Mahmood, prima vera vittima della stagione, seguirà poi il ballerino Roberto Bolle, che a quanto pare non s’è fermato a chiacchierare con loro. Ci sarà poi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “rimbalzato” mentre cercava di entrare nel backstage del concerto di Mahmood. I due comici sono poi volati a Hollywood sul set della celebre soap opera “Beautiful” dove incontreranno Eric Forrester.

Tra le città visitate dai due comici ci sono: Parigi, Dubai, Hollywood, ma anche il Brasile, Londra e Las Vegas. Proprio a Las Vegas, che vedremo nella terza puntata, i due comici pugliesi vivranno la situazione più estrema della storia di “Emigratis” e che avrà come protagonista una leggenda vivente dello sport.