Elton John a Stoccolma ha salutato i fan con l’ultimo concerto della sua carriera. Dopo 330 concerti in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, il baronetto inglese ha dato l’addio alla scene musicali a Stoccolma tra l’emozione generale.

Elton John, l’ultimo concerto della sua carriera

“Ho avuto una carriera meravigliosa, oltre ogni immaginazione“. Con la voce rotta dall’emozione Elton John fa il suo ingresso sul palcoscenico della Tele2 Arena di Stoccolma per l’ultimo concerto della sua vita. “Cinquant’anni di gioia pura nel fare musica. Quanto sono fortunato? Non sarei seduto qui a parlare con te se non fosse per te” – ha detto rivolgendosi ai fan e al pubblico. “Avete comprato i singoli, i CD, gli album, le cassette… Ma soprattutto, avete comprato i biglietti per gli spettacoli. Sapete quanto mi piace suonare dal vivo. È stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi. Siete stati magnifici” – ha detto il cantautore dopo un lunghissimo tour di 330 date in giro per il mondo terminato a Stoccolma, in Svezia.

Un ultimo straordinario concerto con le canzoni di una vita. Quelle canzoni diventate la colonna sonora di milioni di persone in tutto il mondo. Da “Candle In The Wind“, il singolo più venduto della storia dedicato all’amica Lady Diana, a “Rocket Man”, “Tiny Dancer”, “Your Song” fino a “Crocodile Rock“. 52 anni di straordinaria carriera per uno degli artisti di maggior successo della scena musica inglese e mondiale.



“Voglio godermi la mia famiglia, i miei figli, mio ​​marito, tutto” – ha confessato il 76enne vincitore di 5 Grammy Awards che non si fa sconti – “me lo sono guadagnato. E non me ne pento stasera. Voglio ringraziare la band, la troupe, tutti. Mi mancherete tanto ragazzi, ma ci vediamo molto prima di quanto pensiate. Vi amo!”.

Coldplay, il video messaggio per l’ultimo concerto di Elton John

Per il gran finale a Stoccolma, anche un video messaggio dei Coldplay. “Elton, lo diciamo a nome di noi quattro, e di tutte le band e gli artisti che hai ispirato negli anni: ti amiamo” – sono le parole di Chris Martin.

“Ti siamo molto grati per tutto quello che hai fatto per l’AIDS Foundation. Per ogni volta che sei stato gentile con qualcuno e per tutto quello che hai fatto per la comunità LGBTQ. Grazie per tutto quello che hai fatto per la moda e per la musica, per tutto quello che Bernie Taupin ha fatto per i tuoi testi, e per tutto quello che la tua band ha fatto nelle migliaia di concerti che hai fatto. Ti amiamo moltissimo, ci mancherai moltissimo” – conclude il frontman della band britannica.

Elton John, le canzoni e la scaletta dell’ultimo concerto

Ecco la scaletta dell’ultimo concerto del Farewell Yellow Brick Road Tour alla Tele2 Arena di Stoccolma:

Bennie and the Jets

Philadelphia Freedom

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Border Song

Tiny Dancer

Have Mercy on the Criminal

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

Take Me to the Pilot

Someone Saved My Life Tonight

Levon

Candle in the Wind

Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

Burn Down the Mission

Sad Songs (Say So Much)

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Don’t Let the Sun Go Down on Me

The Bitch Is Back

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

BIS #1

Cold Heart

Your Song

Goodbye Yellow Brick Road

Hold Me Closer (registrata) – di Elton John & Britney Spears