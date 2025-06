Cresce l’attesa per i nuovi episodi di Elsbeth, la serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King, secondo spin-off di The Good Wife. La seconda stagione arriva in esclusiva assoluta in prima serata, da lunedì 23 giugno 2025, su Rai2 con i nuovissimi episodi.

Elsbeth 2 seconda stagione, quando esce in Italia?

Stasera, lunedì 23 giugno 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con la seconda stagione di “Elsbeth 2“, la serie televisiva di successo spin-off dei legal drama di successo “The good wife” e “The good fight”. Nel ruolo della protagonista ritroviamo Carrie Preston interpreta l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni che, dopo una brillante carriera a Chicago, mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali. Elsbeth è pronta a risolvere nuovi casi grazie al suo speciale tocco a metà strada tra ironia e spregiudicatezza, riuscendo sempre a cogliere nei dettagli più insignificanti la soluzione dei casi.

Fondamentalmente è la collaborazione con l’esperto e carismatico capitano C.W. Wagner e con Kaya Blanke, un’agente stoica e con una grande etica, trascurata dai suoi superiori. Il primo episodio della seconda stagione dal titolo “Abbonato all’omicidio”, Elsbeth indaga sulla morte di un broker finanziario che viene pugnalato dopo una serata all’opera. Nel secondo episodio dal titolo “Roba sbagliata” l’avvocata è alle prese con la bizzarra morte di un miliardario durante una simulazione di addestramento spaziale.

Elsbeth 2 stagione, il cast della serie di Rai2

La seconda stagione di Elsbeth 2, in partenza da lunedì 23 giugno 2025 in prima serata su Rai2, è pronta a stupire ed appassionare milioni di telespettatori. L’avvocata ribelle e anticonformista Elsbeth Tascioni è pronta a mettere a disposizione della polizia americana il suo intuito e talento nell’incastrare nuovi criminali. Oltre alla protagonista principale Carrie Presto ritroviamo anche Carra Patterson nel ruolo di Kaya Blanke e Wendell Pierce che presta il volto al capitano C.W. Wagner.

E ancora nel cast figurano anche: Molly Price nei panni del Detective Donnelly, mentre Danny Mastrogiorgio è il Detective Bobby Smullen. Infine confermati anche nella seconda stagione Micaela Diamond nel ruolo del Detective Edwards e Ben Levi Ross nei panni di Teddy Tascioni.

L’appuntamento con la seconda stagione di Elsbeth 2 è il lunedì in prima serata su Rai2.