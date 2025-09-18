Il concerto di Elodie allo Stadio San Siro di Milano in esclusiva assoluta in prima serata su Canale 5. La cantante di “Mi Ami Mi Odi” ha infiammato lo scorso 12 giugno 2025 il Meazza con uno show dal sapore internazionale con la complicità di tantissimi ospiti e colleghi. Scopriamo la scaletta e set list dello show di stasera su Canale 5.

Elodie da Amici

Stasera, giovedì 18 settembre 2025, dalle ore 21.35 appuntamento in prima serata su Canale 5 con il concerto di Elodie – The Stadium Show allo Stadio San Siro di Milano. Audace, galattica, erotica e magnetica. Quattro atti di uno show dal sapore internazionale che ha visto la cantante, nata ad Amici di Maria De Filippi, registrare più di 45mila spettatori. La scaletta è un viaggio musicale nella carriera della interprete che, nel corso degli anni, ha saputo distinguersi nel districato panorama musicale italiano con un repertorio moderno che strizza l’occhio al sound internazionale. Uno show sbalorditivo con tanto di corpo di ballo, effetti speciali ed ospiti che hanno condiviso il palcoscenico dello Stadio San Siro.

Tra questi: Gaia, Achille Lauro e Gianna Nannini con cui ha duettato su brani del suo repertorio e grandi classici della musica italiana. Spazio in set list anche a molti brani presenti nel suo ultimo album di inediti “Mi Ami Mi Odi” certificato Oro per aver raggiunto 25,000 copie tra cui la hit “Dimenticarsi alle 7“.

Elodie, la scaletta del concerto “The Stadium Show” a San Siro

Ecco la scaletta e la set list di canzoni del concerto di Elodie allo Stadio San Siro di Milano:

“Tribale”

“Black Nirvana”

“Guaranà / I Feel Love”

“La Coda Del Diavolo”

Atto I: Audace

“Odio Amore Chimico”

“1 Ora”

“Di Nuovo”

“Mi Ami Mi Odi”

“Cuore Nero”

“Anche stasera”

Ok. Respira”

“Folle città” (con Achille Lauro )

) “Rolls Royce” (con Achille Lauro )

) “America” (con Gianna Nannini)

Atto II: Galattica

“Andromeda”

“Vertigine”

“Niente canzoni d’amore”

“Feeling”

“Pensare Male”

“Purple In The Sky”

Atto III: Erotica

“Pop Porno”

“Red Light”

“Ascendente”

“Elle”

“Strobo”

“Euphoria”

“Lontano da qui”

“A fari spenti”

Atto IV: Magnetica