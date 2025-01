Tra i Big in corsa per il titolo di canzone italiana al Festival di Sanremo 2025, Elodie annuncia la sua svolta in musica alla gara musicale condotta da Carlo Conti, con un brano che vanta la sua produzione.

L’ex Amici segna il salto di qualità, a Sanremo 2025

Elodie si prepara per il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, consapevole della sua maturità personale e artistica dopo il successo seguito al suo debutto ad Amici di Maria De Filippi. Alle presentazioni di “Dimenticarsi alle 7”, brano che la vede ammessa in gara alla 75 edizione del Festival della canzone italiana, l’ex Amici anticipa intanto la sua svolta personale e artistica:

“E’ un brano che sento molto mio, racconta anche della mia parte drammatica, anche eccessivamente drammatica, ho messo mano per la prima volta alla produzione, ci ho messo la mia creatività e i miei gusti a livello musicale”.

Il nuovo debutto sanremese, che in divenire la chiama a calcare nuovamente il palco del Teatro Ariston, a Sanremo 2025, segna al contempo il primo lavoro di produttrice, da parte di Elodie.

“Mi piace molto l’approccio di Carlo Conti e sono felice di rivederlo- fa sapere la cantautrice e ora produttrice al debutto in vista di Sanremo 2025, la gara della canzone condotta da Carlo Conti-, a lui sono grata perché mi ha scelto nel mio primo Sanremo”.

A detta della popstar scoperta ad Amici, inoltre , il cast dei concorrenti di Sanremo 2025 può dirsi molto vario. E in un primo paragone tra sé e i competitor in lizza a Sanremo, in termini di cifra artistica ma non solo, ammette intanto di essere “tra le quote meno giovani”.

Elodie, soggiogata da Andrea Iannone

Nel privato, prosegue a gonfie vele la sua lovestory con Andrea Iannone, dopo la rottura tra la cantante e Marracash:

“Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui.- fa sapere Elodie, sull’essersi ricreduta sul conto di Iannone, ai microfoni di un’intervista a La Repubblica.

Andrea, a quanto pare, riuscirebbe a conquistarla ogni giorno con una dolcezza innata. Al di là del trasporto fisico e la passione deve esservi del coinvolgimento emotivo in amore, perché altrimenti il sesso è soltanto un atto di ginnastica. Parola di Elodie.