Tutto pronto per ‘Elodie Show‘. Il concerto della cantante che si è svolto a Maggio al Mediolanum Forum di Assago, facendo registrare il sold out, andrà ora in onda in tv con alcuni contenuti inediti e scene tratte dal backstage. Vediamo insieme quale sarà la scaletta, gli ospiti e le canzoni che sentiremo.

Elodie torna in tv con il suo concerto

Elodie è la protagonista dello speciale ‘Elodie Show’, in onda questa alle 21.15 su Sky Uno, in simulcast su Sky Arte e in streaming su NOW. Lo spettacolo sarà trasmesso in chiaro dalle 21.30 su TV8. La cantante si racconterà in prima persona spiegando il suo percorso professionale e i suoi sentimenti. Come svelato da un video di anticipazione pubblicato da Tv8, ha intrapreso questa carriera grazie al suo amore verso Madonna.

Il concerto di Elodie di Maggio è stato trasmesso in diretta live e in esclusiva sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video. Inoltre è stato il primo Amazon Music Live prodotto in Italia. In tv vedremo non solo le immagini del live ma tanti contenuti inediti.

È un momento d’oro per Elodie che sarà anche ospite del programma “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio domenica 12 novembre.

La scaletta e gli ospiti di Elodie Show 2023

Tanti gli ospiti che hanno preso parte al concerto: Elisa, Paola e Chiara, Stash, Rkomi, Big Mama. Queste la scaletta di ‘Elodie show’ con le canzoni che ascolteremo e i duetti con le special guest.