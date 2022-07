Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ proprio il caso di Elodie che, ospite dell’ultima puntata de “La Confessione” di Peter Gomez ha parlato dell’ex Marracash rivelando di essere ancora perdutamente innamorata di lui.

Elodie: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita”

“Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita”. Elodie torna a parlare così dell’ex fidanzato Marracash in occasione di una intervista rilasciata nell’ultima puntata del programma “La Confessione di Peter Gomez” in onda sul Canale Nove. La cantante di Amici, visibilmente emozionata, non nasconde di provare ancora un sentimento per il rapper a cui è stata legata per tanto tempo. Un amore passionale e coinvolgente che li ha visti collaborare più volte con risultati davvero straordinari fino al triste epilogo finale.

La presenza di Marracash è stata importantissima nella vita della giovane cantante che, dopo il percorso ad Amici e il debutto al Festival di Sanremo passato in sordina, era alla ricerca della sua identità artistica. L’incontro con Marra ha sicuramente giocato un ruolo determinante nella sua crescita personale ed artistica. “E’ rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv – ha dichiarato la cantante romana di origini creole precisando – “mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza“. L’ex finalista della 15 esima edizione di Amici aveva paura, tanta paura delle critiche e del giudizio e non lo nasconde: “avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno“.

Elodie e Marracash: “

La cantante di “Tribale”, uno dei brani di maggior successo dell’estate 2022, ancora oggi è molto legata all’ex Marracash. “Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui” – ha rivelato Elodie che sul finale, con gli occhi lucidi per l’emozione, ha ammesso di essere ancora innamorata di lui.

“Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore” – ha detto la voce di “Tribale” che parlando di un ipotetico nuovo fidanzato ha concluso “non sarà mai all’altezza di lui”.

