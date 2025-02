Elodie torna al Festival di Sanremo 2025 con “Dimenticarsi alle 7“, un brano che rappresenta un concentrato musicale degli ultimi suoi anni. Un ritorno esplosivo, che riecheggia al passato in una dimensione spazio-tempo destinata a conquistare il cuore di tanti nuovi ascoltatori.

Elodie, il testo di “Dimenticarsi alle 7”

di D. Petrella – D. Simonetta – E. Di Patrizi –

Quanta gente passa e se ne va

Che non sa chi sei

Contarla credo sarebbe inutile

In un mondo che è freddo oramai

Stasera

Ci sei solo tu nella città

Degli occhi miei

Se è vero che poi fanno la ruggine

Io non voglio più piangere così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(Amore)

Poi rivedersi ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Quando prendi a calci la poesia

Ma che bella sei

Nella tua solitudine

Sembra tutto più facile così

(Che cosa ne sai)

Prima ancora prima

Che ti incontrassi

(amore)

Ancora ancora ancora

Come due pazzi

(Che cosa mi fai)

Travolti da un’idea

Che non vuoi che passi

Che piano piano scivola giù

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Ora che ho bisogno di te

Ancora e ancora di più

Solo per fatalità

Insieme

Dove vai amore

Non mi fai

Morire

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Così di un giorno qualunque

Mentre si parla di niente

Lì seduti in un bar

Può capitare a chiunque

Mai a noi no

Ma che strano effetto che fa

Mandare giù

La verità

Dicevi

Stasera

Dove vai amore

Dove vai

Rimani

Ancora ancora di più

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticarsi alle 7

Dimenticare

Elodie canta “Dimenticarsi alle 7” a Sanremo 2025: testo della canzone e significato

Per la quarta partecipazione al Festival di Sanremo 2025, Elodie ha puntato su “Dimenticarsi alle 7“, un brano scritto a quattro mani con Davide Petrella, in arte Tropico, e Davide Simonetta destinato a diventare una hit. Il brano, a metà strada tra l’anima ribelle e romantica della sua interprete, ha tutte le carte in regola per farsi ascoltare ed amare da chi ha già scoperto il talento immenso di Elodie e chi si è troppo spesso fermato solo alla sua immagine.

La canzone è una canzone d’amore moderna tra riecheggi alla Mina, ascoltare per credere, con un finale trascinante ed esplosivo dove la disperazione esplode come la cassa di una discoteca.

Il significato di “Dimenticarsi alle 7”

Elodie con “Dimenticarsi alle 7” torna in gara al Festival di Sanremo 2025 per lasciare, ancora una volta il segno. La canzone è un mix unico nel suo genere, difficile anche da spiegare a parole, che andrebbe ascoltata ed apprezzata in ogni sua strofa. La stessa interprete non nasconde di essere in difficoltà nel raccontarla: “Dimenticarsi alle 7” è un brano per me difficile da spiegare perché è molto visivo. È una canzone d’amore, c’è del dramma, ma allo stesso tempo è un pezzo deep house, quindi in realtà ha un incalzare, una cassa in quattro. C’è una disperazione un po’ diversa”.

La malinconia imperversa nel testo del brano che cresce in un finale da dancefloor. Proprio Elodie, dalle pagine di Tv Sorrisi e CAnzoni ha rivelato: “alle 7 del mattino ci si dimentica delle persone e la canzone parla di chi vorremmo scordare dopo una serata passata a ballare. Sono stata un’assidua frequentatrice di club: la prima volta che sono andata in discoteca avevo 14 anni e la canzone celebra proprio quel mondo che mi accolse a braccia aperte da ragazza”.

Il momento ideale per ascoltare il brano? Lo rivela proprio Elodie: “dopo una notte folle trascorsa nei locali, quando inizia a scendere l’adrenalina e si fa spazio quel filo di tristezza che ci accompagna nel momento in cui le cose belle finiscono“.