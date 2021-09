Una straordinaria Elodie ieri sera, in diretta tv su Rai 1 durante la prima delle due serate di Da Grande, il nuovo show in prima serata, condotto magistralmente da Alessandro Cattelan, ha ballato e cantato sulle note di alcuni dei più grandi successi dell’indimenticabile Raffaella Carrà, regalando un’esibizione unica.

Elodie, balla e canta sulle note di Raffaella Carrà da Alessandro Cattelan su Rai 1

La giovane artista romana ha cantato e ballato un medley di alcune delle più belle canzoni della grande Raffaella: da “Tuca Tuca”, ballato in compagnia di Alessandro Cattelan, passando per un altro indimenticabile brano come: “Pedro”. Il medley continua poi con un altro successo della Raffaella nazionale dal titolo “A far l’amore comincia tu”, storico pezzo remixato poi dal DJ Bob Sinclar.

Un grande omaggio quello andato in scena ieri sera, un modo senz’altro unico e allo stesso tempo elegante per ricordare la grande Raffaella Carrà scomparsa recentemente dopo una lunga malattia tenuta allo scuro di tutti.

(Fonte video Raiplay.it)

Elodie: come a Sanremo, infiamma il palco di Da Grande

L’esibizione di Elodie andata in onda ieri sera, ha ricordato un altro momento di grande successo avvenuto su Rai 1 durante l’edizione 2021 del Festival di Sanremo. In quel momento fasciata in un abito corto color argento, Elodie cantò e ballò sulle note dei più grandi successi della canzone italiana e internazionale degli ultimi anni.

Da Grande: ascolti prima puntata e quando in onda la seconda puntata

Lo show condotto da Cattelan è stato seguito ieri sera da 2.376.000 spettatori con uno share del 12.67%. Tra gli ospiti della prima puntata c’erano: Mahmood e Paolo Bonolis. (Qui gli ascolti di domenica 19 settembre).

La seconda puntata di Da Grande andrà in onda domenica prossima 26 settembre alle 21.25 su Rai 1. Tra gli ospiti della seconda puntata ci saranno gli atleti Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs ,e il cantante di Amici Sangiovanni.

Elodie omaggia Raffaella Carrà su Rai 1: il video

Ecco di seguito il video dell’esibizione di Elodie mentre balla e canta sulle note dei grandi successi di Raffaella Carra.