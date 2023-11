Elodie ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa parla del suo nuovo album “Red Light” e del tour in partenza nei palasport.

Elodie ospite a Che tempo che fa: “a me piace l’idea di dare fastidio”

Bella da togliere il fiato, Elodie illumina lo studio di Che tempo che fa. A pochi giorni dal suo debutto con “Elodie Show 2023” nei palasport di Napoli, Milano, Roma e Firenze, la cantante ha raccontato la grande emozione del ritorno sul palco. Non solo, la ex protagonista di Amici di Maria De Filippi ha parlato del suo ultimo progetto discografico “Red Light”, un club tape composto da 7 tracce inedite realizzate proprio per il suo nuovo tour. Tra gli inediti anche il singolo “A fari spenti” scritto da Elisa accompagnato da un videoclip in cui si è mostrata senza veli come la Venere del Botticelli. Una scelta che ha catalizzato l’attenzione del pubblico e le immancabili polemiche ed accuse da parte degli haters.

“A me piace l’idea di dare fastidio senza fare niente di male. Quello che mi rende davvero felice è essere libera di essere me stessa” – ha dichiarato a gran voce la cantante. “Io devo comunicare, altrimenti non avrei senso di esistere. Quel poco che ho capito dalla vita cerco di condividerlo. L’unica cosa che mi rende veramente felice è essere libera ed essere me stessa, con i lati oscuri e con quelli più luminosi” – ha aggiunto la cantante.

Elodie, i complimenti di Ornella Vanoni a Che tempo che fa

Non solo musica nella vita e nel futuro di Elodie reduce dal grandissimo successo del suo primo film “Ti mangio il cuore” in cui ha interpretato il personaggio di Marilena Camporeale. “Ho avuto altre proposte cinematografiche, ne sto valutando una… ma devo studiare tanto. Però vorrei provare” – ha rivelato la cantante.

Sul finale poi è stata raggiunta da Ornella Vanoni che si è complimentata dicendole: “di ragazze belle ce ne sono, ma il tuo corpo lo muovi in un certo modo: questa è intelligenza del corpo”.

“Di ragazze belle ce ne sono, ma il tuo corpo lo muovi in un certo modo: questa è intelligenza del corpo” – @OrnellaVanoni a @Elodiedipa a #CTCF ♥️ pic.twitter.com/7p3khrbw5K — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 12, 2023

