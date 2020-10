La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta assumendo i contorni sfumati di una soap-opera. E la protagonista indiscussa è Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore e mamma di Nathan Falco. La bella showgirl all’interno della Casa sta facendo molto parlare di sé. Non solo per il legame particolare con Pierpaolo Pretelli (ex Velino di Striscia La Notizia), ma a far discutere sono alcune dichiarazioni sussurrate che, in un attimo, hanno fatto il giro del web. Secondo quanto affermato dalla stessa Elisabetta Gregoraci, la sua storia con Pretelli non potrebbe spingersi troppo oltre perché, fuori la Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl sarebbe già legata a un altro uomo.

Il segreto di Elisabetta Gregoraci

Quindi, l’ex moglie di Briatore avrebbe trovato l’amore e per questo motivo non può sedimentare il legame con l’ex velino. Tutti, però, sono curiosi di conoscere la verità sulla Gregoraci. Persino Alfonso Signorini che, durante la diretta del lunedì, avrebbe spinto Elisabetta a raccontare la sua versione dei fatti, e cercare di alzare il velo su questo piccolo mistero che sta animando il programma di Canale 5. “Ci sono segreti di cui, al momento, non posso parlare. Qui si parla di delicate dinamiche familiari“, ha confessato la showgirl.

In realtà, il direttore di Chi e attuale conduttore del Grande Fratello Vip, nel 2019 e nel corso di un’intervista rilasciata a “La Repubblica delle Donne”, ospite di Piero Chiambretti, aveva rivelato un tassello molto importante della vita della Gregoraci. Secondo le sue dichiarazioni, c’è un contratto post-matrimoniale che è stato firmato tra la showgirl e Briatore. “Sarebbe la conditio sine qua non. L’imprenditore avrebbe imposto a Elisabetta di non legarsi a nessuno sentimentalmente per i prossimi tre anni. Altrimenti dovrà pagare una multa salatissima“.

Un contratto tra Briatore e la Gregoraci?

Signorini aggiunge che “il contratto sarebbe stato firmato senza troppi ripensamenti. Questo però non avrebbe impedito a Elisabetta di frequentare altra gente“. I termini stanno per scadere, dato che i due si sono separati nel 2017. E quindi, come si può classificare la vita privata della Gregoraci? Le fonti rivelano che sarebbe già legata a un uomo e che non avrebbe fatto il passo decisivo verso il Velino proprio perché già segretamente fidanzata. L’identità è sconosciuta. Non si tratterebbe di Francesco Betuzzi, anche se in molti sono convinti che Elisabetta è legata sa Mr. Rain, rapper che ha conosciuto durante la sua esperienza in “Battiti: Live”. Non resta che attendere i risvolti della questione.