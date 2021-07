Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al “Grande Fratello Vip”, stasera con una nuova edizione di “Battiti live” su Italia 1. Affiancata da Alan Palmieri, Elisabetta è pronta ad accogliere sul palco artisti nazionali ed internazionali. Proprio per questa occasione si è cimentata nella musica lanciando il singolo “Anno Zero”, canzone divenuta in poche ore già trend sui social. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, Elisabetta ci ha svelato quali sono state le sue emozioni: “E’ un’emozione immensa ritrovare il calore del pubblico ed il suo affetto è qualcosa di indescrivibile che mi lascia sempre senza parole”.

Showgirl, conduttrice e ora anche cantante. Una sfida che Elisabetta accoglie con il sorriso non nascondendo l’intenzione di percorrere in futuro questa strada. Intanto, ripercorrendo la sua esperienza all’interno della casa del Gf, Elisabetta confessa: “Rifarei tutto, è stata un’emozione forte che non avrei mai immaginato. Un’esperienza unica a tratti difficile ma che mi ha insegnato molto e soprattutto ha lasciato che le persone scoprissero la vera Eli e di questo sono contentissima”.

Non esclude la possibilità di partecipare in futuro ad altri reality anche se al momento preferisce concentrarsi sulla musica e su “Battiti Live”. Ammette di essere una tipica mamma del Sud, molto protettiva e sul futuro del figlio Nathan rivela: “A Nathan auguro di essere sempre in salute e di riuscire a realizzare i suoi sogni qualsiasi essi siano”. Intanto da alcuni rumors sembrerebbe che ci siano in arrivo grosse novità lavorative. Chissà che per lei non arrivi presto anche l’amore.

Elisabetta Gregoraci, l’intervista

Elisabetta stai per tornare in onda con “Battiti Live”. Che edizione sarà? Ci dobbiamo aspettare delle novità? C’è un tormentone estivo che ti ritrovi a canticchiare più spesso?

Quest’anno sarà un’edizione di Battiti Live ancora più emozionante con tanti artisti nazionali ed internazionali ed il ritorno del pubblico. E’ sempre un’emozione per me salire su quel palco e ritrovare Alan, i cantanti e tutti i ragazzi della produzione, è come ritrovarsi in famiglia. In realtà conosco tutte le canzoni che ascolteremo in queste puntate e a seconda del giorno ne ho in testa una piuttosto che un’altra.

Che emozioni hai provato nel salire nuovamente sul palco e nel trovarti di fronte il pubblico?

E’ un’emozione immensa ritrovare il calore del pubblico ed il suo affetto è qualcosa di indescrivibile che mi lascia sempre senza parole.

Per questo ritorno, hai anche lanciato il tuo primo inedito con Alan Palmieri, “Anno Zero”. Come hai vissuto questa nuova sfida?

Il progetto è nato abbastanza per scherzo con Alan, con cui ho da sempre una sintonia innata. Ci siamo così lanciati in questo bellissimo progetto e sono molto contenta del risultato. Una cosa in cui non mi ero mai cimentata prima ma mi sono divertita tantissimo nel realizzarla.

E’ solo una parentesi o hai intenzione di percorrere in futuro questa strada?

Vedremo. Per il momento continuo a canticchiare “Anno Zero”.

Sei stata una delle protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Vip. Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

In realtà rifarei tutto, è stata un’emozione forte che non avrei mai immaginato. Un’esperienza unica a tratti difficile ma che mi ha insegnato molto e soprattutto ha lasciato che le persone scoprissero la vera Eli e di questo sono contentissima.

C’è un momento in particolare che ti porterai dietro come ricordo di questa esperienza?

L’abbraccio ed il calore delle persone che si sono avvicinate a me durante quei tre lunghi mesi e che mi dimostrano giorno dopo giorno ancora adesso con dei gesti bellissimi il loro affetto.

Con i reality hai chiuso o se ti dovesse arrivare un’altra proposta ci penseresti su?

E’ stata un’esperienza forte ma sono contenta di averla vissuta. Per il futuro vedremo.

Tuo figlio Nathan sta crescendo. Sei una mamma ansiosa o riesci a controllare le tue paure? Riguardo al suo futuro, cosa sogni?

Sono una tipica mamma del Sud, sono molto protettiva. Come tutte le mamme provo a controllare le mie paure e cercare di arginarle, ma credo facciano parte proprio dell’essere madre e dell’amore profondo che si prova per i figli. A Nathan auguro di essere sempre in salute e di riuscire a realizzare i suoi sogni qualsiasi essi siano.