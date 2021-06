Viene ricordata dai telespettatori in Italia come la velina mora per antonomasia nella storia di Striscia la notizia e ora – Elisabetta Canalis – sta rendendo ancor più rovente l’estate appena iniziata, con l’indiscrezione di un grande ritorno. Ebbene sì, Elisabetta a quanto pare torna in Italia dopo aver acquisito la residenza in America – per una scelta maturata con il marito americano – in vista di un progetto televisivo che la vedrebbe protagonista in un ruolo inedito. Di cosa si tratta? Parliamo del programma tv Vite da copertina, come vi riportiamo nel nostro articolo.

Elisabetta Canalis e il ritorno in Italia

Si preannuncia un’estate indimenticabile, soprattutto per il gossip del momento che vede la storica velina mora di Striscia la notizia, Elisabetta Canalis, protagonista di un ritorno nel Belpaese per la conduzione di un programma televisivo in cui proprio il pettegolezzo la fa da padrone. Ebbene sì, la splendida Canalis si trova al momento nel suo Paese natale, l’Italia, così come mostrano le esclusive immagini dei suoi ultimi post su Instagram.

“Imparare è ripetere e ripetere ancora. Grazie”, si legge nella descrizione dell’ultimo video che lei ha condiviso con il web e in cui è immortalata a Milano mentre fa boxe e mostra le sue curve perfette scolpite dall’attività fisica.

La nuova vita dell’ex velina tra lavoro e famiglia

All’età di 42 anni Elisabetta Canalis può dirsi una donna realizzata su diversi fronti, in primis quello sentimentale. Dopo aver appassionato il mondo del gossip con la lovestory avute con Christian Vieri nei primi anni 2000 e l’amore con il divo George Clooney dal 2009 al 2011, dal 14 settembre 2014 è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. Brian è un “uomo conservatore”, come ama definirlo Elisabetta, ed è molto dedito al suo lavoro al Cedars Sinai di Los Angeles, dov’è specializzato in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali e deformità.

Quando hanno cominciato a progettare una vita insieme Elisabetta ha maturato la scelta di dare priorità al lavoro di Brian, partorendo quindi la decisione di trasferirsi in pianta stabile in California e di lasciare l’Italia. Ciò nonostante, Elisabetta si era promessa che sarebbe tornata nel Belpaese per un lavoro interessante.

E pare proprio che la proposta interessante per Elisabetta Canalis, alla fine, sia arrivata! Infatti, la splendida showgirl 42enne sarà a quanto pare al timone della nuova stagione di Vite da copertina, in arrivo su TV8. Elisabetta Canalis è, inoltre, diventata mamma a settembre del 2015, quando è nata Skyler Eva. Riuscirà, quindi, a dividersi tra famiglia e lavoro? Lo scopriremo solo continuando a seguirla!