Elisabetta Canalis, come aveva annunciato qualche tempo fa, è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo. Per la prima volta l’ex velina di “Striscia la Notizia” condurrà un programma tv da sola. “Vite da Copertina“ questo il titolo del nuovo progetto televisivo della Canalis. Ma vediamo di cosa si tratta, e soprattutto quando e dove andrà in onda.

Elisabetta Canalis conduce “Vide da Copertina”: quando e dove vederlo in tv

Dal 1 settembre 2021 l’ex velina di “Striscia la Notizia” Elisabetta Canalis condurrà “Vite da Copertina”. Il programma andrà in onda su TV8, alle ore 17.30.

“Vite da Copertina”: di cosa si tratta