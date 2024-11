E’ uscito “Dillo solo al buio“, il nuovo singolo di Elisa pubblicato per Universal Music Italy/Island Records. Un brano intenso in cui la cantante invita l’ascoltatore (e non solo) ad abbracciare le sue fragilità. Una canzone che arriva dritta al cuore.

Elisa con “Dillo solo al buio” emoziona ed accende una luce sulle fragilità

Con “Dillo solo al buio” Elisa torna alla musica con un nuovo potentissimo singolo uscito in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre 2024. Un ritorno molto atteso quello della cantautrice friulana che torna ad emozionarci ad un anno esatto di distanza dall’uscita di “Quando nevica”. Il nuovo singolo è una uptempo intensa ed emozionante con cui la cantante invita a riflettere su tutte quelle volte in cui ci si è sentiti fuori posto lanciando un messaggio di speranza ed invitando l’ascoltare ad abbracciare le proprie fragilità che rendono ognuno di noi unico e speciale.

Una canzone intensa che suona come un colpo al cuore e che la stessa Elisa ha raccontato così:

«Dillo solo al buio è una dedica alla mia migliore amica, lei è una delle anime più pure che io abbia avuto la fortuna di incontrare. Parla di una delusione d’amore, ma parla soprattutto di persone che hanno il coraggio di essere loro stesse e di amare fino in fondo, e di quanto questo agli altri possa fare anche paura purtroppo. E poi c’è dentro la complicità dell’amicizia vera, dello starsi vicino nei momenti difficili, del capirsi senza troppe parole».

Dillo solo al buio di Elisa, il testo del nuovo singolo

Tu sulla torre non salvi (te stessa)

Sarà per questo che sei così (così bella)

Non la fai facile mai

Ci credi, resti vera come sei

Non calcoli mai

Lo so che tu sei uguale a me

Non chiami quando sei fragile

Se vuoi non dirmelo mai, sai che

Come sempre ci siamo noi

I tuoi guai, come sempre, sono i miei

Qui, qui, qui

Poi finiamo sempre qui, qui, qui

Sempre noi con gli occhi lucidi

Noi che ci cantiamo please, please, please

No, non sei l’unica

Che piange sola in macchina

Fiore del deserto

Non dirlo a nessuno

O dillo solo al buio

Forse questa volta sarà l’ultima

E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù

Sai, tu conti un po’ di più

Ti stanno strette le regole (quelle stupide)

Si paga per ciò che non si ha

Ti farò cambiare idea

Sui sogni troppo grandi, ne ho una marea

E che ogni fallimento sia colpa tua

Qui, qui, qui

Poi finiamo sempre qui, qui, qui

Sempre noi con gli occhi lucidi

Che d’estate abbiamo i brividi

No, non sei l’unica

Che ride quando è isterica

Fiore del deserto

Non dirlo a nessuno

O dillo solo al buio

Forse questa volta sarà l’ultima

E non sentirti stupida

Ora non pensarci più

Sola non ci resti più

Il suo nome, ogni volta una spina nel cuore

Non lo sa quanto riesce a far male

Sono qui non ti lascio cadere

Stavolta ti salva il tuo amore, il tuo amore, il tuo amore

No, non sei l’unica

Che piange sola in macchina

Fiore del deserto

Non dirlo a nessuno

O dillo solo al buio

Forse questa volta sarà l’ultima

E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù

Sai tu conti un po’ di più

Ecco il video di Dillo solo al buio di Elisa