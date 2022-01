Elisa alla vigilia del Festival di Sanremo 2022 pubblica due nuovi brani inediti: “A tempo perso” e “Show’s Rollin“. Le due canzoni fanno d’apripista al nuovissimo album “Ritorno al futuro/Back to the future” in uscita il prossimo 18 febbraio 2022.

Elisa due nuovi singoli “A tempo perso” e “Show’s Rollin

Elisa ha pensato bene di ingannare l’attesa di Sanremo 2022 con la pubblicazione di due brani inediti. “A tempo perso” in italiano e “Show’s Rollin” in inglese sono chiamati a rappresentare le due anime dell’artista friulana.

Ad accomunare i brani un dettaglio da non sottovalutare: la cantante li ha scelti come i brani apripista del nuovo album di inediti inciso in lingua italiana ed inglese. “Ritorno al futuro/Back to the future“, questo il titolo del progetto discografico, arriva il 18 febbraio a tre anni esatti di distanza dal predecessore “Diari Aperti”. Al suo interno naturalmente anche il brano sanremese “O forse sei tu” che segna il ritorno di Elisa in gara. Una ballad che potrebbe regalarle la seconda vittoria sul palcoscenico del Teatro Ariston dove ha trionfato nel 2001, per intenderci il Festival di Raffaella Carrà, con la preziosa “Luce“. Se per i bookmakers è lei la favorita alla vittoria di Sanremo 2022, la cantante è concentrata sulla kermesse, ma anche sull’uscita del nuovo disco come si evince dai messaggi condivisi sui social.

Elisa a Sanremo 2022 con “O forse sei tu”: vincitrice annunciata?

Il ritorno di Elisa a Sanremo 2022, inutile negarlo, è uno dei più attesi della 72esima edizione della kermesse italiana. Dopo il trionfo nel 2001 e il ritorno come super ospite, la cantautrice torna in gara da big con “O forse sei tu“. Il brano, scritto dalla stessa cantante con Davide Petrella, si preannuncia una potente ballad d’amore con la potente voce di Elisa. “Sarà che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà che la vertigine non fa più paura e guardo giù o forse sei tu. E chiedimi tu come stai, se ancora io non l’ho capito, e se domani partirai, portami sempre con te” si legge nel testo dato tra i favoriti alla vittoria finale.

Una cosa è certa: Elisa è al settimo cielo come ha confessato:

E’ un’emozione enorme tornare 21 anni dopo la mia vittoria con Luce, un brano nato in inglese, trasformato in italiano grazie anche a mia madre, che ha dato il ‘la’ a un lavoro. Mi rendo conto di molte più cose oggi. Nel 2001 ero molto più incosciente. Sarà una grande sfida con me stessa. Ma questa… è tutta benzina per me!’.

Nell’attesa di scoprire come sarà il brano di Sanremo 2022, la cantante ha pubblicato per la gioia dei fans (e non solo) due nuovi brani disponibili su tutte le piattaforme streaming e online.