Dopo due anni di assenza è pronta a tornare sul piccolo schermo con il nuovo programma “Vorrei dirti che…”. Alla conferenza stampa di presentazione dell’intrattenimento day time della Rai, Elisa Isoardi a stento è riuscita a trattenere l’emozione. Elisa ha attraversato un momento professionale difficile dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Il nome di Elisa era stato fatto anche a proposito della conduzione di Uno Mattina Estate ma la sua candidatura era stata poi scartata a favore della giornalista Maria Soave. Si era ipotizzato anche un approdo di Elisa Isoardi sulle reti Mediaset ma anche in questo caso era stata relegata fuori dal palinsesto televisivo. Ora però Elisa torna a fare compagnia al pubblico con il nuovo programma che andrà in onda da domenica 11 settembre su Raidue alle ore 15.00. La Isoardi girerà l’Italia in lungo e in largo per raccontare storie di vita vissuta dalla voce dei diretti protagonisti. Di volta in volta, farà tappa in una città diversa, luogo in cui vive il protagonista della puntata che ha richiesto alla redazione di Vorrei dirti che supporto e mediazione per ringraziare o chiedere perdono a un familiare o persona cara. Nel programma ci sarà anche il lato cooking. La conduttrice e il protagonista della storia devono decidere quali sono i piatti giusti per il menù del pranzo. Le ricette e gli ingredienti sono scelti in base ai ricordi e ai gusti del destinatario.

Intervista ad Elisa Isoardi

Noi di SuperGuida TV abbiamo videointervistato in esclusiva Elisa Isoardi, ospite del party Diva e Donna organizzato da Tiziana Rocca al Festival del Cinema di Venezia. Elisa esordisce: “Venezia è una città fantastica e te ne accorgi appena ci metti piede. Erano quattro anni che non tornavo e per me è un grande onore essere qui grazie al direttore Ascoli e alla Mostra del Cinema di Venezia. Ci sono film meravigliosi anche quest’anno e sto aspettando con ansia Il signore delle formiche perché il cinema non è soltanto sogno ma anche attualità e denuncia”.

A Elisa abbiamo chiesto poi quale sia il suo stato d’animo a poche settimane di distanza dall’inizio del nuovo programma Vorrei dirti che. La Isoardi è felice di essere potuta rientrare in Rai, l’azienda che l’ha vista crescere e maturare: “Devo ringraziare le donne della Rai, in primis Mara Venier ma anche Bianca Berlinguer e Milly Carlucci che mi ha voluta a Ballando con le stelle. Sono contenta di essere tornata in questo modo. E’ per me un ritorno in famiglia e mi emoziono ogni volta. Alla conferenza è scattato l’applauso e per me quel gesto ha significato tanto”.

Elisa Isoardi ha poi fornito delle anticipazioni sul programma: “In questo programma verrà fuori un lato di me che non ho mai mostrato. I programmi che ho fatto finora hanno tenuto compagnia al pubblico ma questa volta avrò l’opportunità di entrare davvero nelle case degli italiani. Li aiuterò a chiedere scusa o a ringraziare una persona a loro cara. E’ un programma che riassume la mia storia. Non vedo l’ora di iniziare. La domenica è una giornata faticosa e cercheremo di tenere compagnia. Ho un pubblico molto bello di donne che si complimentano e mi abbracciano per la strada”.

Elisa Isoardi si scontrerà nella gara degli ascolti con Mara Venier in onda con Domenica In e con Amici di Maria De Filippi che vede alla conduzione l’inossidabile Maria De Filippi. Elisa però non teme la concorrenza: “Zia Mara chapeau, Maria chapeau. Sono le maestre della televisione italiana. Non siamo lì per fare confronti perché Raidue è una bella scommessa e cercheremo di portare un prodotto buono con dei messaggi giusti, abbracci e affetto”.

Gli occhi di Elisa Isoardi sorridono quando le facciamo l’in bocca al lupo per questa nuova avventura. Incrociamo le dita per lei!

Video intervista ad Elisa Isoardi