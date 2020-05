Elisa Isoardi e Antonella Clerici in competizione? Ospite a Vieni da me, nella puntata in onda oggi, giovedì 28 maggio 2020, l’attuale conduttrice de La Prova del Cuoco, tornata in onda su Rai 1 da lunedì scorso e con la co-conduzione di Claudio Lippi, ha risposto alle “domande al buio” di Caterina Balivo. Ma cos’ha detto la bella e brava Elisa al cospetto dell’ex presentatrice di Dimmi la verità e Festa Italiana?

Elisa Isoardi in competizione con Antonella Clerici? Le sue parole a Vieni da me: “Non vorrei essere il direttore di Rai 1 in questo momento”

Durante l’intervista di oggi a Vieni da me, Caterina Balivo ha chiesto ad Elisa Isoardi se le è pesato il confronto con Antonella Clerici per La Prova del Cuoco e se la cosa l’ha fatta soffrire.

“Il confronto – ha ammesso la Isoardi in tv – c’è sempre e ci sarà. Menomale che esiste la competizione perché competizione vuol dire crescita. Antonella l’ha fatto 19 anni e sarebbe strano il contrario“.

Quindi il riferimento al futuro palinsesto di Rai 1, per cui le voci di un possibile ritorno della Clerici nel mattino della rete si fanno sempre più insistenti. Insomma: c’è o no rivalità tra le dirette interessate?

“Ma no che non c’è. Ci sentiamo, ci messaggiamo. E’ normale che siamo tutte donne, di posti ce ne sono x. Io non vorrei essere il direttore di Rai 1 in questo momento, ma neanche negli altri momenti in passato. Chapeau ai direttori: devono fare delle scelte in base alle persone che hanno di fronte e quelle son le caselle, non è che te ne puoi inventare tante altre. Quindi a ognuno il suo“.

Infine, il tentativo di gettare acqua sul fuoco nel commentare il rapporto tra lei e l’ex presentatrice del programma di cucina, dalla quale ha ereditato la conduzione anche se con ascolti non proprio simili:

“La cosa la diciamo tranquillamente: io e Antonella ci sentiamo e non c’è nessun problema. Io non penso proprio che lei si sente in rivalità con me, perché lei è una grande, è una maestra e io ho imparato da lei“.