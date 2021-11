Elisa Isoardi ospite di Mara Venier a Domenica In arriva in studio in lacrime. Un momento di commozione per l’ex conduttrice Rai che si confessa a cuore aperto alla Zia Mara parlando della sua vita privata e lavorativa.

Elisa Isoardi fuori dalla Rai: “mi piacerebbe tornare a lavorare”

“Mi piacerebbe tornare a lavorare perché condurre è quello che so fare. Ritornare qui in Rai è un po’ come avere una pacca sulla spalla”. Con queste parole Elisa Isoardi ha rotto il silenzio sul suo ritiro forzato dal mondo della televisione. Dopo l’addio alla Rai, la conduttrice si è lanciata nell’avventura de L’Isola dei Famosi, ma per lei nessuna proposta neppure da Mediaset.

Una “pausa forzata” per la Isoardi che si è commossa nel rivedere i suoi esordi in tv a Miss Italia fino al grande successo a La prova del cuoco. A consolarla ci ha pensato la Zia Mara Venier che ha detto: “ti possono togliere i programmi ma non l’affetto del pubblico. A me è capitato e poi mi hanno richiamato qui. Il nostro lavoro va e viene. Quando sei triste ricordati queste parole“.

Un pausa che la Isoardi ha vissuto stando accanto alla sua famiglia e non solo: “sono andata in giro per l’Italia, dai miei cuochi e dalla mia mamma”.

Elisa Isoardi sull’ex compagno Matteo Salvini: “ho amato profondamente”

Non solo lavoro, Elisa Isoardi negli studi di Domenica In da Mara Venier si è sbottonata parlando anche della sua vita privata e sentimentale. La conduttrice è tornata a parlare della lunga relazione con Matteo Salvini che ricorda ancora oggi con grande affetto.

Nessun rimpianto o ripensamento: “rifarei tutte le scelte. Ho amato profondamente. E sono anche stata amata. Ho avuto una grande fortuna. Siamo stati insieme cinque anni. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo. Lo ricordo con molto affetto e con il sorriso“. Non solo, la Isoardi parlando dell’amore con il leader della Lega ha aggiunto: “c’è stata tanta passione, tanto amore” anche se non sono mancati i momenti di difficoltà come ha precisato – “ho pagato un prezzo per questo. Eravamo due persone che si amavano con tante cose in mezzo”.

Le parole della Isoardi spingono la Venier a chiederle se prova un pò di nostalgia per quei tempi. La bella Elisa allora replica: “quando si parla di amore sempre. Sono state cose belle, infatti, quando parli di Matteo mi si illuminano gli occhi”. Oggi la Isoardi è felicemente single, anzi proprio la conduttrice racconta: “ho 38 anni… se mi spostano un bicchiere in casa già mi girano!”.