Elisa e il suo concerto “An Intimate Night” in prima serata su Rai2. La cantautrice di Monfalcone ha realizzato una serie di concerti solo pianoforte, voce, chitarre ed archi acclamati da critica e pubblico. Un viaggio magico nella musica di una delle voci più belle della musica italiana. Ecco tutte le anticipazioni della serata.

Elisa An Intimate Night, stasera su Rai 2

Elisa e il suo “An Intimate Night” arrivano in prima serata su Rai2 nella notte della Befana. Giovedì 5 gennaio 2023, infatti, appuntamento con il concerto – evento che la cantautrice ha registrato al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Ad accompagnarla al pianoforte Durdast a cui è stata affidata anche la realizzazione degli arrangiamenti di tutti i brani rivisitati e reinterpretati in una versione minimal solo piano, voce, chitarra e archi.

L’intera serata è stata anche l’occasione per raccogliere fondi da destinare a Music for the Planet, il progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente a cui Elisa è particolarmente legata. Anche gli artisti e colleghi che hanno condiviso il palco con la cantante si sono uniti alla causa con l’obiettivo di piantare alberi in diverse aree per contrastare la crisi climatica e diminuire l’inquinamento.

Elisa, scaletta e ospiti di An Intimate Night

Una lunga serata di musica quella dell’An Intimate Night, il concerto natalizio di Elisa che sul palcoscenico ha accolto grandi amici e colleghi. Da Luciano Ligabue a Mahmood, ma anche la sua grande amica Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Rkomi, Tommaso Paradiso fino a Brunori Sas. Non solo, sul palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano anche l’attore e regista Edoardo Leo protagonista di una serie di monologhi.

La scaletta del concerto ha visto la cantante duettare con Brunori Sas sulle note di “Anche fragile”, mentre con Emma Marrone ha interpretato “L’Anima vola”. Un momento davvero emozionante con la vincitrice di Amici che, dopo l’esibizione, ha dedicato sui social un pensiero al padre recentemente scomparso: “eri la mia ancora e il mio porto sicuro. Canto per sopravvivere. Canto solo per te. Perché io adesso non sento niente”. Tra gli altri brani in scaletta anche “Non avere paura” con Tommaso Paradiso e tanti altri tra cui segnaliamo: “Come te nessuno mai”, “Promettimi”, “Labyrinth”, “Un filo di seta negli abissi”, “No Hero”, “Qualcosa che non c’è”, “Palla al centro”, “Seta”, “Luce-Tramonti a Nord Est” fino a “O forse sei tu”.

Al fianco di Elisa sul palco: Andrea Rigonat (marito dell’artista), Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).