Canale 5 celebra il grandissimo talento di Elisa con il concerto “Elisa San Siro” che lo scorso 18 giugno ha visto la cantante esibirsi per la prima volta in uno stadio. Scopriamo la setlist di Elisa San Siro, ma anche tutti gli ospiti.

Elisa San Siro, gli ospiti del concerto – evento su Canale 5

Stasera, giovedì 11 settembre 2025, dalle ore 21.35 appuntamento con ELISA SAN SIRO, il concerto – evento che ha visto la cantautrice protagonista per la prima volta allo Stadio San Siro di Milano. Un viaggio musicale alla (ri)scoperta di una delle Artiste di maggior spesso e rilievo della musica italiana. Un talento unico che, nel corso della sua carriera, ha saputo districarsi con egual successo cantando sia in inglese che italiano cercando sempre di rinnovarsi e specialmente. Il live a San Siro è una grande festa musical che abbraccia tutto il suo percorso: dal debutto con l’album “Piper & Flowers” fino alla vittoria a Sanremo 2001 con “Luce (tramonti a Nord-Est)”. Non mancano in scaletta anche brani più recenti come “O forse sei tu” (2° posto a Sanremo 2022), “Anche fragile”, “A modo tuo”, “Promettimi” e tante altre.

Un live studiato nei minimi dettagli, a cominciare dalla scenografia poetica e immersiva. Un impianto visivo pensato come estensione del suo immaginario, dove luci, proiezioni e installazioni si intrecceranno per creare un racconto multisensoriale. Non solo, la cantante si è fatta portavoce anche di un messaggio sociale grazie ad una produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green. Per la sua prima volta a San Siro, Elisa ha voluto accanto a se amici e colleghi con cui ha collaborato nel corso dei suoi 25 anni di carriera. A sorpresa sul palco arrivano: Jovanotti, Cesare Cremonini, Giuliano Sangiorgi, Dardust, Giorgia e gran finale con Luciano Ligabue.

Scaletta Elisa San Siro – setlist, tutte le canzoni del concerto evento

La scaletta di Elisa San Siro, il concerto che ha segnato il traguardo artistico della straordinaria cantante.

Gift

Labyrinth

Rainbow

Broken

Una poesia anche per te

Heaven Out of Hell

Dillo solo al buio

The Waves

Stay

Eppure sentire (un senso di te)

Noi siamo uno

A Prayer

Hallelujah

Promettimi

Anche fragile

Basta così (cover Negramaro, con Giuliano Sangiorgi)

Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi)

Almeno tu nell’universo

A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali

Sesso debole

Dancing

Se piovesse il tuo nome (con Dardust)

Seta (con Dardust)

Palla al centro (con Jovanotti)

Le tasche piene di sassi (con Jovanotti & Cesare Cremonini)

Nonostante tutto (con Cesare Cremonini)

Luce (tramonti a nord est)

No Hero

L’anima vola

Di sole e d’azzurro (con Giorgia)

La cura per me (con Giorgia)

Together (con Giorgia)

Gli ostacoli del cuore (con Ligabue)

A modo tuo (con Ligabue)

O forse sei tu

Qualcosa che non c’è

L’evento è prodotto da FriendsTv in collaborazione con Double Trouble Club. La regia è affidata a Luigi Antonini.