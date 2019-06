Ospite il 5 giugno 2019 a Live – Non è la D’Urso, Eliana Michelazzo vede “Simone Coppi“. Il programma di Canale 5, infatti, non soltanto ha scoperto che il fantomatico “marito“ non esiste, ma anche che le foto del finto Coppi sono di Stephan Weiler, modello anche noto come Mister Svizzera. In apertura: il video Mediaset con le immagini del suo ingresso in studio, la relativa intervista all’uomo e la reazione in tv dell’ex agente di Pamela Prati ed ex volto di Uomini e donne.