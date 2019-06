Eliana Michelazzo incontra il “finto marito” a Live – Non è la D’Urso e crolla in lacrime. Terminato l’incontro tra due in “ascensore”, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne scoppia a piangere in diretta tv, dopo che, per la prima volta, ha parlato faccia a faccia con l’uomo che credeva essere “Simone Coppi“; anche se, in realtà, le foto sono del modello e Mister Svizzera, Stephan Weiler. Qui i due video Mediaset con tutte le immagini, andate in onda in diretta su Canale 5 nella puntata di mercoledì 12 giugno 2019.