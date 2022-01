Elezioni Quirinale 2022: tutto pronto per le elezioni del Presidente della Repubblica. La prima convocazione per la scelta del successore di Sergio Mattarella è fissata per lunedì 24 gennaio 2022 alle 15.00. In quella occasione si terrà la prima votazione ufficiale. A causa del Covid non è possibile riunire in una sola aula gli oltre 1000 aventi diritto al voto, per questo motivo, gli uffici preposti stanno valutando di dividere le votazioni in turni da 200 persone l’uno, in modo da permettere a tutti di votare nello stesso giorno. Quasi impossibile l’ipotesi che ci possano essere più votazioni nello stesso giorno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come seguire le elezioni del Capo dello Stato in tv e streaming.

Quirinale 2022: quando e come seguirle in diretta tv le elezioni del Presidente della Repubblica

Lunedì 24 gennaio 2022 l’informazione Mediaset, Rai, LA7 e SKY dedicheranno una programmazione speciale alle elezioni Quirinale 2022, con dirette, edizioni straordinarie, approfondimenti e lo spoglio delle schede elettorali. Ecco di seguito le programmazioni delle varie reti televisive.

Elezioni Presidente della Repubblica su Rete4 – Mediaset

La staffetta di Retequattro per lunedì 24 gennaio 2022 prevede i seguenti appuntamenti:

dalle ore 16.30 alle ore 18.50 , “ Speciale Quarta Repubblica Quirinale ” condotto da Nicola Porro in collaborazione con Tg4

alle , “ ” condotto da Nicola Porro Tg4 fino alle ore 19.50

fino alle ore dalle ore 19.55 alle ore 20.30 , Barbara Palombelli conduce “ Stasera Italia Quirinale ”, seguito dal consueto appuntamento con “ Stasera Italia ”

, conduce “ ”, seguito dal consueto appuntamento con “ ” dalle ore 21.25, la linea passa a Nicola Porro con “Quarta Repubblica”

Qualora l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Italiana non avvenisse nel primo scrutinio, le giornate successive prevedono la seguente programmazione tv:

Day-time

dalle ore 16.30 alle ore 18.50 , “Speciale Quarta Repubblica Quirinale” condotto da Nicola Porro in collaborazione con Tg4

alle , condotto da Nicola Porro a seguire Tg4 fino alle ore 19.50

fino alle ore “ Stasera Italia Quirinale ” dalle ore 19.55 alle ore 20.30

” dalle alle “Stasera Italia” fino alle ore 21.25

In prima serata

I programmi d’informazione targati Retequattro: “Fuori dal Coro” con Mario Giordano, “Zona Bianca” con Giuseppe Brindisi, “Dritto e Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio, rispettivamente in onda martedì, mercoledì e giovedì.

Elezioni Quirinale 2022: la programmazione Rai

La copertura informativa di Rai 1 prevede lo Speciale Tg1 – Elezioni del Presidente della Repubblica condotto da Monica Maggioni in onda dalle ore 14.35 alle ore 20.00. In prima serata è prevista una fiction, mentre in seconda serata lo speciale Porta a Porta dedicato alle elezioni.

Se dovesse esserci l’elezione del Capo dello Stato nel primo giorno, dobbiamo aspettarci un cambio nella programmazione della prima serata di Raiuno. Se non dovesse esserci l’elezione del nuovo Presidente nel primo giorno, i nuovi appuntamenti avranno luogo nei giorni successivi.

Elezioni Capo dello Stato 2022: LA7 – Maratona Mentana

Enrico Mentana, direttore del TgLa7, già da qualche giorno ha annunciato attraverso i suoi social l’attesissima Maratona Mentana, lo Speciale TgLa7 inizierà alle ore 14.15.

Elezioni Quirinale 2022: SKY TG24

Sky TG24 ha in programma per il 24 gennaio 2022 una lunga diretta denominata Corsa al Colle, in onda dalle 14.30 alle 23.00: alla conduzione della diretta si alternano Stefania Pinna, Fabio Vitale e Giovanna Pancheri, con le analisi di Lorenzo Pregliasco di Quorum/Youtrend.

Elezione 2022 in streaming

L’elezione del nuovo Capo dello Stato italiano è trasmessa anche in streaming non solo dai servizi web delle varie emittenti televisive RaiPlay e La7, ma anche dal canale Youtube della Camera e quello del Quirinale.