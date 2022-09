Domenica 25 settembre gli italiani sono chiamati alle urne. Le Elezioni Politiche coinvolgono tutto il Paese e toccano da vicino anche i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip, chiusi nella Casa più spiata d’Italia. Come voteranno i Vipponi? Scelti due percorsi distinti a seconda della provenienza. Vediamo nel dettaglio come voteranno i concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip ed Elezioni Politiche 2022: ecco come voteranno i concorrenti

I Vipponi chiusi nel loft di Cinecittà, domenica 25 settembre potranno recarsi a votare. I residenti a Roma rientreranno subito, quelli fuori faranno invece la quarantena.

Per cui si prospettano due scenari: i concorrenti che hanno la residenza a Roma o comunque nel Lazio andranno a votare la mattina presto del 25 settembre e torneranno subito nella Casa più spiata d’Italia. Come saprete, si vota dalle ore 7 alle 23. Recarsi alle urne è prima di tutto un diritto ma anche un dovere del cittadino. Tuttavia, i concorrenti non sono obbligati a farlo: sarà una loro scelta andare oppure no.

Altro discorso invece per chi non risiede a Roma: i concorrenti si recheranno nella propria città di residenza per andare alle urne. Una volta espresso il voto, faranno ritorno a Roma ma non rientreranno subito nella Casa del Grande Fratello.

Si fermeranno in albergo – scelto dalla produzione- per 4 giorni come quarantena precauzionale. Nella puntata di lunedì 26 settembre ci saranno i collegamenti con i concorrenti dall’hotel, nell’attesa del reingresso giovedì 29.

Grande Fratello Vip ed Elezioni Politiche 2022: I concorrenti si recheranno ai seggi

Scartata l’ipotesi del voto a domicilio, permesso solo alle persone con difficoltà fisiche e con infermità palesi. Per cui si opta per mandare i vip fuori dal loft di Cinecittà – controllati dalla produzione – affinché esprimano il loro voto.

Questa procedura scelta, in altre edizioni del Grande Fratello era assolutamente vietata, ma oggi molte cose sono cambiate e anche tante restrizioni del passato ora sono più che lecite.