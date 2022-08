Tra i candidati alle prossime elezioni per eleggere il nuovo Governo Italiano, in programma il 25 settembre 2022, ci sono nomi illustri dello spettacolo e della tv italiana. Personaggi tv che scendono in politica a sostegno dei diversi partiti italiani. Tra i nomi che sono sulla bocca di tutti e di cui si è molto chiacchierato in queste ore spiccano: Rita Dalla Chiesa e Gina Lollobrigida. Le due donne con questa candidatura entrano di diritto nella lunga lista di personaggi del mondo dello spettacolo che hanno strizzato l’occhio alla politica. Dobbiamo anche dire però, che c’è chi fa il percorso inverso, passando dalla politica alla tv.

Elezioni 2022, dalla Tv alla politica e viceversa: Rita Dalla Chiesa, Gina Lollobrigida e gli altri i casi del passato

Quella che unisce la Tv alla politica è una strada percorsa a doppio senso: negli anni abbiamo visto personaggi dello spettacolo scendere in politica e politici diventare protagonisti della tv italiana. Un’usanza non solo italiana, in questi mesi infatti, la guerra in Ucraina ci ha fatto conoscere il passato televisivo del presidente ucraino Zelensky, che, prima di essere un leader politico lavorava come attore comico e sceneggiatore. Zelensky inoltre nella sua carriera televisiva è stato protagonista anche all’edizione ucraina di Ballando con le Stelle.

Dalla Tv alla politica, non solo alle Elezioni 2022: ecco alcuni casi del passato

Venendo a quelli di casa nostra, prima di Rita Dalla Chiesa e Gina Lollobrigida, tra i personaggi della tv che hanno scelto di varcare la porta della politica troviamo: la cantante Iva Zanicchi, l’attrice Ilona Staller in arte Cicciolina, l’ex inquilino della casa del Grande Fratello Rocco Casalino, il conduttore Gerry Scotti, Mara Carfagna ex showgirl oggi espedente di primo piano della politica italiana, Gabriella Carlucci sorella di Milly. Come dimenticare anche Beppe Grillo, fondatore del movimento politico che negli ultimi anni ha caratterizzato la scena politica italiana. Anche giornalisti come Michele Santoro e Alessandro Cecchi Paone, critici d’arte come Vittorio Sgarbi chi in passato chi ancora oggi hanno legato il loro nome alla politica.

Sempre più politici strizzano l’occhio alla tv

Tra i politici che invece sono sbarcati nel piccolo schermo troviamo Nunzia De Girolamo, oggi affermata conduttrice tv. Come dimenticare Irene Pivetti, che nella storia della politica italiana ha ricoperto la carica di presidente della Camera, successivamente è sbarcata in tv come conduttrice e opinionista.

C’è poi chi fa il doppio salto, come Alessandra Mussolini che da giovane ha recitato accanto alla zia Sophia Loren, poi è diventata protagonista della scena politica italiana. Oggi la Mussolini e nuovamente ritornata alla tv dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle. Il doppio salto dalla tv alla politica per poi tornare in tv è stato anche quello di Vladimir Luxuria, che dopo aver lasciato la politica è diventata una delle opinioniste tv più richieste.