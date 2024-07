Eleonora Giorgi, l’attrice sex symbol degli anni ’70, si è raccontata dalle pagine de Il Corriere della Sera parlando della malattia, ma anche dell’amore per il nipotino Gabriele. Una chiacchierata a cuore aperto in cui l’attrice ha parlato senza paure e timori del terribile cancro contro cui sta combattendo da quasi un anno.

Eleonora Giorgi e la lotta contro la malattia: “Il tumore è arrivato il giorno dei miei 70 anni”

«Il tumore è arrivato il giorno dei miei 70 anni, che poi erano 50 di carriera» – con queste parole Eleonora Giorgi ha parlato della malattia dalle pagine del Corriere della Sera. Una scoperta terribile per l’attrice che nonostante le mille difficoltà non si è persa d’animo, anzi lotta con tutta la sua forza contro il tumore dopo la diagnosi arrivata a novembre 2023. «Se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata. Invece tutto sommato sono una vecchia che ha avuto una vita piena di avventure: posso permettermi di andarmene, anche se mi spezza il cuore» – ha confessato l’attrice che dopo un percorso di chemioterapia si è dovuta anche sottoporre ad una operazione.

«Ho chiesto ai medici di non avere nessuna pietà e mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo: potrei vivere sei mesi dopo l’operazione o magari cinque anni o addirittura di più. L’intervento che ho fatto è andato bene, anche se il cancro non è sconfitto. Però era nella coda del pancreas, fosse stato alla testa sarebbe stato più grave, perché avrebbe intaccato organi come i reni e il fegato. Sto continuando a fare la chemioterapia e a fine agosto farò la visita di controllo. Un passo alla volta. Tanto abbiamo tutti una data di scadenza» – ha detto l’attrice.

Eleonora Giorgi, ultime notizie: l’amore per il nipote Gabriele

La malattia e il tumore non hanno spento l’entusiasmo contagioso di Eleonora Giorgi, attrice simbolo degli anni ’70 che ha recitato in film cult come “Borotalco” e “Mia moglie è una strega”. Oggi l’attrice si gode l’amore della sua famiglia e in particolare del nipotino Gabriele nato dall’amore tra il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. «Appena lo vedo, mi butto per terra per giocare con lui. Mi somiglia fisicamente, ma anche nell’indole: è incredibilmente attento, prima di usare le cose vuole capire il meccanismo» – ha detto l’attrice che non nasconde di avere un grande desiderio – «vorrei lasciargli ricordi di un tempo bello speso insieme».

Infine la Giorgi ha parlato anche della morte: «ho sempre sentito una voce dentro di me, da quando avevo tre anni, il che mi fa credere in una dimensione spirituale. Mia nonna Katò per prima. Poi Alessandro Momo, il mio fidanzato morto di incidente in moto. Angelo, il papà di mio figlio, e Oriana Fallaci. È stato fantastico che una donna così difficile abbia scavallato i pregiudizi nei miei confronti: ci siamo divertite insieme».