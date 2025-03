Tra i personaggi al centro della cronaca rosa, Eleonora Giorgi si é spenta dopo un lungo calvario vissuto in lotta contro il cancro e i figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, rompono intanto il silenzio sul lutto della famiglia, in un commosso e commovente addio alla madre.

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli dicono addio alla mamma, Eleonora Giorgi

Ai microfoni di un intervento registrato a La volta buona, format condotto da Caterina Balivo sulle reti TV e streaming Rai, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro rilasciano delle prime dichiarazioni dopo la morte della madre e personaggio noto, Eleonora Giorgi.

“Si è spenta serenamente questa mattina alle nove e mezza fra le nostre braccia, non ha sofferto. -fa sapere Andrea Rizzoli, parlando nella puntata del format del 3 marzo 2025-. La camera ardente è strettamente privata e chiunque ha voglia di salutarla può venire mercoledì alle 16 alla chiesa degli artisti dove ci saranno i funerali in forma pubblica. Vi chiedo di non fermare l’andamento della clinica perché ci sono altre persone qua ricoverate che lottano per la loro vita”.

Incalzato sui questi della produzione del programma, Rizzoli poi prosegue il suo intervento anche a nome di Paolo, il fratello ancora visibilmente sconvolto per la scomparsa di Eleonora Giorgi:

“Siamo però venuti qua per ringraziarvi per l’affetto e per il rispetto dato che state lavorando. Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni d’affetto e per le attenzioni. Questo è un momento che rimane nostro. Mamma ha portato avanti tutto questo percorso col sorriso cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso. Ma in questo momento non ci sentiamo di dire altro“.

Le parole dell’ex gieffino

Tra le ultime dichiarazioni rilasciate prima di spegnersi, Eleonora Giorgi lanciava l’invito generale a vivere in pieno la vita, in tutte le sue sfumature, facendo sapere di aver avuto paura di vivere e di non temere la morte, nel mezzo del calvario avviato dopo la diagnosi di un tumore al pancreas. E a ricordare l’esempio di Eleonora Giorgi e della sua riscoperta dell’amore per la vita, ci pensa anche il figlio Paolo.

Intercettato con il fratello Andrea dalle telecamere di La volta buona, l’ex concorrente di Grande Fratello, Paolo Ciavarro, non lesina dichiarazioni, pronunciandosi ai microfoni della Rai senza risparmiare lacrime di sfogo:

“Grazie di cuore per l’immenso affetto che stiamo ricevendo. Il sorriso di mamma rimarrà sempre per tutta la vita“, conclude l’ex gloria di Grande Fratello.