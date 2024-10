Eleonora Giorgi lotta da diversi mesi contro un tumore. Lei stessa, in diverse ospitate televisive, ne ha parlato raccontando tutta la sua preoccupazione per il futuro che le aspetta. In una recente intervista rilasciata al settimanale Dipiù, la Giorgi è tornata a parlare della sua malattia: “Una clinica americana ha trovato una chiave d’accesso per questo tumore. Non funziona con tutti. Mi hanno spiegato che per me c’è il 14% di possibilità. Adesso i campioni con le mie cellule sono stati mandati negli Stati Uniti e vedremo”.

Eleonora Giorgi e il suo tumore: “Mi curerò negli USA. Ho il 14% di possibilità”

Durante l’intervista rilasciata al settimanale del gruppo editoriale Cairo, Eleonora Giorgi parla del piccolo Gabriele, il nipotino nato da suo figlio Paolo Ciavarro e dalla moglie Clizia Incorvaia:

“Se non ce la farò, ho paura che il mio piccolo Gabriele possa dimenticarmi”.

L’attrice inoltre, ha raccontato di aver scritto una lunga lettera al nipotino:

“Lui ascolta solo me, come farà poi?”.

Il legame con Massimo Ciavarro

Nonostante il divorzio, Eleonora Giorgi ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con il suo ex marito, nonché padre dei suoi figli, Massimo Ciavarro. Nelle interviste, entrambi hanno sempre rimarcato il legame che li lega. La Giorgi al settimanale racconta: “Lui mi è sempre stato accanto e non mi ha mai mollata. Massimo deve esserci per Paolo un domani, è il suo compito questo e lui lo sa”. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli.

Eleonora Giorgi alle nozze di Paolo e Clizia

Di recente la Giorgi è apparsa in pubblico in occasione del matrimonio di suo figlio Paolo con Clizia. I due ragazzi, come ben tutti gli appassionati di reality sanno e che seguono il Grande Fratello, si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia. Per i due è stato amore a prima vista ed il resto è storia di questi giorni. “Devo dire che questo pensiero mi rassicura tanto e mi dà serenità. Paolo e Clizia dovevano sposarsi a ottobre, ma sono contenta che abbiamo anticipato, anche perché le cure mi tolgono sempre più energie”.