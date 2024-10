Eleonora Giorgi a Verissimo con Massimo Ciavarro ha parlato della nuova sfida che sta affrontando insieme all’ex. La malattia li ha riuniti. Ora lui è divenuto un vero e proprio sostegno e insieme ai suoi figli, alle mogli dei figli e ai nipoti gli da molta forza per continuare a combattere. Ora, dopo essere stata in Veneto, si punta all’America per una nuova cura. Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno poi ricordato il loro passato insieme sottolineando che il sentimento si è trasformato ma continuano a volersi bene. Quando si sono separati è stato per colpa di divergenze di opinione. Ciavarro voleva vivere immerso nella natura e andare a letto alle 9. La Giorgi invece no. Video Mediaset