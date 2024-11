Il suo ritiro al Grande Fratello ha destato parecchie polemiche. Eleonora Cecere ha deciso di abbandonare il reality dopo aver ricevuto nella casa la visita del marito. L’uomo le aveva chiesto di uscire perché le loro figlie avevano bisogno di lei. Eleonora non ci ha pensato un attimo e ha messo davanti la famiglia rinunciando così al suo sogno.

“Grande Fratello”, intervista esclusiva a Eleonora Cecere

Eleonora, com’è stato tornare alla vita di tutti i giorni?

Tornare alla vita di tutti i giorni è stato meraviglioso, sicuramente tante cose da recuperare, ma piano piano tutto sta rientrando nella normalità.

Cosa ti ha convinto a partecipare al reality e cosa ti ha lasciato l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello?

Partecipare al Grande Fratello era un’esperienza che mi mancava e che ho voluto fare, una grande opportunità di cui sono estremamente grata. Mi ha lasciato sicuramente una consapevolezza nuova e tanti amici.

Quanto è stato importante per te condividere questa esperienza assieme a Pamela e Ilaria? Se non ci fossero state loro avresti partecipato ugualmente?

Questa partecipazione è stata la mia prima esperienza in un reality, e averle accanto è stato importante e un valore aggiunto. Certamente avrei partecipato anche come concorrente singola e, forse, sarebbe stato più facile farmi conoscere meglio.

Il tuo ritiro dal reality ha fatto parecchio discutere. Ti saresti mai aspettata tutte queste polemiche? Tornando indietro, rifaresti la stessa scelta?

Sinceramente non me lo sarei ma aspettata, immaginavo e speravo più solidarietà soprattutto da parte delle donne e dalle mamme. Non è stato così, ma rifarei 1000 volte la stessa scelta perché è quello che mi ha suggerito il cuore e il mio istinto materno.

Nella Casa hai vissuto momenti contrastanti. Qual è stato il momento più bello? E quello invece più difficile?

Il momento più bello è stato quando, dopo un mese, ho rivisto la mia famiglia. I momenti più difficili, sono stati proprio quando pensavo a loro, sentivo molto la mancanza e immaginavo che loro sentissero la mia.

Una delle protagoniste di questa edizione è Shaila Gatta. Sta facendo parecchio discutere questa storia con Lorenzo Spolverato. Cosa ne pensi e come vedi le critiche che le stanno rivolgendo, dentro e fuori la casa, sul loro rapporto?

Voglio molto bene a Shaila, con lei ho legato da subito ma, in questo ultimo periodo, non la vedo molto lucida e credo che questo atteggiamento la stia portando ad un risultato negativo come possiamo vedere anche dalle critiche che sta ricevendo. Riguardo alla sincerità nel rapporto con Lorenzo comincio ad avere dei dubbi, proprio perché la vedo molto molto confusa. In poche parole sto vedendo una Shaila che non conosco e sinceramente mi dispiace un po’. Spero con tutto il cuore che lei riesca a fare chiarezza dentro di sé e che torni la Shaila che ho conosciuto.

Tra i concorrenti del Grande Fratello c’è qualcuno che ti ha deluso? Chi invece ti ha stupito in modo positivo?

Non posso dire che qualcun mi abbia deluso perché ognuno fa il proprio gioco, posso dire però che eravamo un gran bel gruppo, merito della scelta fatta quest’anno da GF.

Che ricordo conservi di “Non è la Rai”?

Ho un ricordo meraviglioso, fantastico, e sarò eternamente riconoscente a “Non è la Rai”.

Dopo Non è la Rai hai lasciato il mondo dello spettacolo. Eri rimasta delusa dal mondo della tv?

In realtà non ho mai lasciato il mondo dello spettacolo, si è trattato solo di una piccola pausa.

Immagino però che rimboccarsi le maniche non sia stato semplice. È stato complicato trovare un piano B?

Si è trattato di una mia scelta, durante il periodo di pandemia il mondo dello spettacolo è rimasto fermo, in particolare il teatro, ho pensato di trovare un’alternativa.

Quali sono i tuoi progetti oggi e cosa ti auguri?

Il Grande Fratello mi ha dato grande visibilità, valuterò attentamente tutto ciò che arriverà e come si dice: “Se sono rose fioriranno”.