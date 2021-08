Quella bislacca di Eleonora Brigliadori, era da un po’ che non snocciolava una delle tante sue perle di saggezza!! Ricordate? Era la promotrice di una crema alla fitolacca secondo cui si guariva dal cancro e mille altre teorie sconclusionate su guarigioni miracolose, lontanissime dalla scienza e dalla medicina. Ora ovviamente, in tempo di covid, non poteva mancare la sua teoria shock sui vaccini: “Sarete colonizzati da Satana, vi uccideranno con impulsi 5G”

Le assurde affermazioni di Eleonora Brigliadori sui vaccini e sul covid

La Brigliadori, non smette di stupire e di far parlare di se per l’assurdità delle affermazioni che dirama a gran voce. Sono ormai lontani i tempi in cui attaccò anche pesantemente la nostra amata Nadia Toffa, asserendo, sui social, che tutto ciò che le era successo (il cancro) forse un po’ se lo meritava!! Queste affermazioni le costarono la partecipazione a Pechino Express tanto che la Rai la esonerò dal reality pochi giorni prima della partenza. Ora invece si fa sentire per le sue affermazioni contro il vaccino.

Eleonora Brigliadori: affermazioni shock contro il vaccino

Insomma, il covid ha dato alla testa a molta gente. Aldilà della battuta e aldilà di posizioni diverse rispetto al vaccino, per chi è favorevole o contrario, le affermazioni della Brigliadori appaiono deliranti e fuori dal mondo! Non si può proprio sentire che qualcuno affermi: “Con il Vaccino sarete colonizzati da Satana, vi uccideranno con impulsi G5”.

Ma cosa è successo in particolare? Ebbene la showgirl invitata da alcuni giornalisti in Abruzzo per realizzare uno spot sul vaccino, ha espresso invece le sue idee strampalate non solo contro il vaccino ma aggiungendo particolari di una ignoranza abissale!

Ecco il video del suo intervento e di seguito le parole dette

“Fermate le vaccinazioni e i tamponi! Togliete le mascherine per non far impazzire la gente, che deve tornare a pensare liberamente. […] La mascherina non protegge da nulla, ma manda in corto circuito le vostre sinapsi. Non ragionate bene da quando vi siete mascherati. Vi stanno uccidendo. Io sono qui per cercare di salvarvi. Ogni uomo deve decidere cosa fare della propria vita.

Non deve esserci un uomo nella stanza dei bottoni che con un impulso 5G ti manda in corto circuito il cervello, il cuore o altri organi. Perché è questo quello che accadrà. La grafite che c’è dentro ha il potere di condurre dei corto circuiti esattamente dove voi siete più deboli. Questo vi capiterà 18 mesi dopo i vaccini. Vedrete come succederà tutto. Vi distruggeranno il genoma. Non sarete più figli di Dio, da quel momento venite colonizzati da un’entità satanica che farà commercio di voi. Voi corrisponderete ad un codice, stanno mettendo un copyright sui vostri geni. Questo è un delitto che in confronto quelli di Norimberga fanno impallidire. Nessuno lo dice e io lo dico oggi.

Tutti i ragazzi dai 27 anni alle donne incinte sono da proteggere. Se fanno questo vaccino diventeranno sterili e non avranno figli. Siamo davanti alla terza guerra mondiale, che non si svolge nei cieli, ma nel vostro sangue e nelle vostre parole e nei pensieri. Quindi muovete un passo e salvatevi. Toglietevi le maschere e vivete”.

Insomma, G5, grafite, fitolacca, la spike, il genoma, Satana il copyright sui geni e via a seguire… Ma sul serio c’è qualcuno che può credere a queste cose?

Con questo non vogliamo giudicare tutti coloro che sono contrari al vaccino, per motivi personali e non ci riferiamo ai NO Vax che dicono no a prescindere. Ci riferiamo a quelle persone che per motivi profondi e reali hanno una concreta paura di affrontare un vaccino sperimentale. Persone che sono disposte a rimanere a casa pur di non rischiare nulla.

Altri invece pensano che la soluzione sia il vaccino, perché anche se ci si può ammalare di covid lo si prende in maniera leggera. Insomma, noi siamo per la libertà di pensiero e di azione, ma certe affermazioni come quelle fatte dalla Brigliadori sono da TSO, e scusate se è poco!