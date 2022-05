Elena Morali, da poco uscita dalla villa de La Pupa e il Secchione Show, programma prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, su Italia 1, da Barbara d’Urso, è una che i reality li conosce bene. Gia nel 2010 infatti, la Morali è stata protagonista de La Pupa e il Secchione, insieme al secchione Fulvio Di Gennaro. Segue poi la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2017. Tra un reality e un altro, Elena ha saputo conquistare spazi anche in programmi come Matricole e Meteore insieme a Nicola Savino e Juliana Moreira. Nel 2019, Elena Morali è riuscita a togliersi anche una piccola soddisfazione, dato che è stata scelta come comparsa in una puntata speciale della soap opera Beautiful. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Elena e con lei abbiamo parlato della sua esperienza a La Pupa e il Secchione Show, del suo rapporto con gli altri concorrenti ma, anche della sua relazione con Luigi Mario Favoloso e dei suoi progetti futuri.

Elena Morali, l’intervista esclusiva

Elena che esperienza è stata per te La Pupa e il Secchione Show e perché hai scelto di partecipare nuovamente?

“È la seconda volta che partecipo, ovviamente è stata un’esperienza completamente diversa dalla volta scorsa ma, comunque molto bella, mi sono divertita tantissimo, io poi sono subentrata a Flavia Vento. Mi è piaciuto il fatto che quest’anno hanno inserito nel programma delle persone che già avevano fatto tv insieme a persone che, invece, non avevano mai partecipato a un programma televisivo. I ragazzi erano quasi tutti più giovani di me, alcuni li ho trovati molto più disinvolti davanti alle telecamere rispetto a quando partecipai la prima volta. La cosa positiva è che in questi dodici anni ho appreso qualcosa di nuovo, infatti i “bagni di cultura” sono andati bene”.

Come dicevamo, tu sei entrata nel programma dopo il ritiro di Flavia Vento, come giudichi il suo ritirarsi dai reality?

“Io ho anche parlato con Flavia dietro le quinte del programma e ti dico che, secondo me, lei non riesce a staccarsi dal suo quotidiano. Io posso capirla in questo. Credo che lei non prenda nemmeno l’aereo. Lei è molto carina, intelligente e molto simpatica, purtroppo però non riesce a staccarsi dai suoi cani, da quello che è la sua vita di tutti i giorni”.

Durante l’ultima puntata del programma c’è stato un momento in cui hai abbandonato lo studio, Barbara d’Urso ti ha anche fatto un certo discorso sul fatto che non le era piaciuto il tuo gesto, cosa ci dici in merito a quel momento?

“Ci tengo a precisare che io non ho lanciato alcun microfono perché ne conosco il valore, quindi non li avrei mai lanciati via. Mi aveva infastidito una cosa che riguardava i voti alle prove. Cioè io rispondevo bene alle domande ma risultavo spesso ultima in classifica. Purtroppo, questa cosa mi ha dato fastidio e quindi sono uscita un attimo”.

Sempre nell’ultima puntata c’è stato un momento bellissimo con l’arrivo in studio di Luigi Mario Favoloso che ti ha donato un bellissimo anello. Come hai vissuto quel momento?

“È stato un momento molto bello, anche se lui sa benissimo che io avrei preferito una proposta ancora più in grande, tipo in uno stadio, infatti io sono “arrabbiata” con lui (ride, ndr), perché deve farmi una proposta ancora più grande, tipo quella che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni. Nel corso del programma, lui mi è mancato moltissimo, anche perché noi viviamo sempre insieme. Rivederlo, quindi, mi ha fatto molto piacere. Mi è piaciuto molto quello che mi ha detto quella sera, ma, come dicevo, mi aspetto una proposta ancora più in grande (ride, ndr). Spero mi faccia una bella proposta all’estero magari in un bel posto”.

Lui è il figlio di colei che Barbara d’Urso ha ribattezzato con il soprannome “La Favolosa”, che rapporto hai con tua suocera?

“Io adoro la madre di Luigi Mario. Essendo la madre del mio fidanzato la rispetto moltissimo. Loro hanno un rapporto bellissimo, lei è una donna eccezionale, è molto giovanile, parliamo di tutto. Abbiamo un ottimo rapporto”.

La tua relazione con Luigi Mario ha avuto una forte esposizione mediatica all’inizio, c’era qualcosa che ti infastidiva di quel periodo?

“Io e Luigi Mario uscivamo entrambi da relazioni importanti. È vero, all’inizio, c’è stata una grande esposizione mediatica, eravamo sempre ospiti di Barbara e qualcuno ha pensato che fosse tutto finto, ma invece era tutto vero, ci sono storie importanti che possono nascere anche sotto i riflettori”.

Voi siete sposati all’estero, a quando il matrimonio anche in Italia con Luigi Mario?

“Io sogno un matrimonio in grande stile, deve essere fantastico, non si può organizzare in breve tempo, ma possiamo iniziare a farlo”.

Quali sono i tuoi prossimi progetti lavorativi?

“Ho un progetto per il web che riguarda il fitness: sono diventata personal trainer e stiamo creando dei video con degli allenamenti che saranno poi pubblicati su YouTube e successivamente anche su una applicazione che stanno creando appositamente”.

Se dovessero chiamarti nuovamente per partecipare a L’Isola dei Famosi ci andresti?

“L’Isola la rifarei sicuramente, è stata l’esperienza televisiva più bella della mia vita. Quest’anno c’è anche la mia amica Mercedesz Henger che, a quanto vedo, si è avvicinata molto ad Edoardo Tavassi, una persona che la fa veramente ridere, e questo mi fa molto piacere perché è quello che lei voleva, una persona che la facesse sorridere”.

Se dovessi rubare un programma a qualcuno per condurlo tu, quale ruberesti e quale invece non è proprio il tuo genere?

“Se dovessi rubare un programma televisivo a qualcuno, beh credo che ruberei Made in Sud a Lorella Boccia, persona che adoro. Mentre quello che penso non sia proprio nelle mie corde è Superquark. Forse, però, ora che ci penso, potrei condurlo accanto a Edoardo, il figlio di Alberto Angela, che è un bellissimo ragazzo (ride, ndr.)”.