È ufficiale: Elena d’Amario e Massimiliano Caiazzo sono una coppia. I due che stanno insieme già da diversi mesi, soltanto da pochi giorni hanno deciso di postare sui social le foto del rispettivo partner, confermando le voci che circolavano da tempo. Ora è arrivata anche una dedica d’amore della ballerina di Amici. Scopriamo insieme cosa ha scritto.

Elena d’Amario ufficializza la storia con Massimiliano Caiazzo

Elena d’Amario e Massimiliano Caiazzo escono allo scoperto. La ballerina 32enne ha deciso di postare, sul proprio profilo instagram, degli scatti che la ritraggono con l’attore che interpreta Carmine nella fiction ‘Mare Fuori‘ accompagnati da una dedica d’amore.

In occasione del compleanno di Massimilano Caiazzo (che il 28 agosto ha compiuto 27 anni), sono arrivate le dolci parole della ex allieva di Amici. Un messaggio che sancisce la loro unione: “La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio“. I due hanno trascorso il compleanno insieme e la d’Amario ha pubblicato delle foto che la ritraggono insieme alla sua dolce metà mentre sono in barca, mentre ballano e mentre si scambiano affettuose carezze in mare. C’è anche un breve filmato in cui l’attore spegne le candeline.

Qualche mese fa la coppia era stata paparazzata mentre si trovava a Capri, poi sono arrivati i primi scatti condivisi sui propri profili social. Quest’estate infatti i due hanno deciso di ufficializzare la loro relazione mostrandosi molto complici e affiatati. Non sono mancate anche le foto con le rispettive famiglie.

>Gli impegni della coppia

Massimiliano Caiazzo è attualmente impegnato sul set di Mare Fuori per una nuova stagione che lo vedrà ancora una volta protagonista. Mentre Elena d’Amario è una delle ballerine professioniste di Amici che inizierà a metà settembre. L’abbiamo anche vista in una puntata di ‘Che Dio ci aiuti 7’ nelle vesti di attrice. Tra un impegno televisivo e uno cinematografico, la coppia è riuscita a trascorrere le vacanze insieme.