El Internado: Las Cumbres, trama e cast della serie Prime Video

Reboot della serie omonima prodotta dal 2007 al 2010, El Internado: Las Cumbres (conosciuto anche col titolo The Boarding School) è la nuova serie Amazon Exclusive spagnola, in arrivo sulla piattaforma Prime Video. Composta da otto episodi, la storia è ambientata in una scuola situata accanto a un vecchio monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne. La serie è disponibile su Prime Video il 19 febbraio.

El Internado: Las Cumbres, la trama delle serie Amazon Prime Video

La trama de El Internado si svolge all’interno di un collegio che si trova vicino a un antico monastero in un luogo inaccessibile tra le montagne, ed è completamente isolato dal mondo esterno. Gli studenti che frequentano la struttura sono tutti ragazzi ribelli e problematici che vivono sotto la rigorosa e severa disciplina che li aiuta al reinserimento nella società. La foresta che circonda il collegio nasconde antiche leggende, e pericoli minacciosi che immergeranno i ragazzi in avventure emozionanti ma spaventose.

El Internado: Las Cumbres, il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, un cast corale composto da: Asia Ortega (Les de l’Hoquei) nel ruolo di Amaia Torres; Albert Salazar (A.K.A.) è Paul; Daniel Arias (Cuéntame) è Eric; Daniela Rubio (La caza. Monteperdido) interpreta Adele; Claudia Riera (Les de l’Hoquei) è Ines; Paula del Río (El desconocido) è Paz; Gonzalo Díez (7 días) interpreta Julio; Carlos Alcaide (Libertad) è Manuel; Sara Balerdi (La línea invisible); e Francisca Aronsson (Hotel Paraíso) interpreta Rita.

Il cast include anche: Natalia Dicenta (Solas) è Mara, direttrice del collegio; Ramiro Blas (Vis a vis) è Dario; Alberto Amarilla (Mar adentro) è Elìas, professore di latino; Mina El Hammani (Élite) è Elvira, professoressa di scienze; Joel Bosqued (Un golpe de suerte) è Leon, insegnante di musica; Patxi Santamaría (Lucky Fred); Lucas Velasco (Educando a Nina) è Mario, insegnante di ginnastica; Joseba Usabiaga (Handia); Amaia Lizarralde (Hospital Central) è panni di Celia, la governante; Iñake Irastorza (Ventajas de viajar en tren); Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola); e Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca) nel ruolo di Arturo, abate del monastero e direttore emerito.