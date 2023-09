Tanti attori si sono ritrovati oggi in laguna – nella Sala degli Stucchi dell’hotel Excelsior – parallelamente all’80esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica in corso al Lido di Venezia, dove si sono terranno le premiazioni del Filming Italy Best Movie Award. Tra questi c’era anche l’attrice Edwige Fenech.

Noi di SuperGuidaTV abbiamo chiesto ad Edwige se erano vere le indiscrezioni secondo cui lei sia una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2023.

Intervista ad Edwige Fenech

Cosa ne pensa della polemica sulle parole di Favino? (l’attore aveva detto che era assurdo accettare che attori stranieri facessero ferrari n.d.r)

Favino ha assolutamente ragione quando difende il territorio, però conosciamo la mentalità americana, loro ragionano in un altro modo. Per loro mettere una star americana significa che il prodotto sarà venduto mondialmente, ci saranno sicuramente incassi superiori etc. Favino ha completamente ragione, ma questa è la mentalità italiana. Sono da mettere assieme le cose, quello che pensiamo noi col cuore e quello che pensano gli americani con i soldi.

Com’è stato ritrovare il suo pubblico?

L’amore del mio pubblico è stato meraviglioso. Mi hanno amato dall’inizio e non mi hanno mai abbandonato. Sono stati quelli più fedeli assieme a mia madre.

Se non avesse fatto l’attrice cosa avrebbe fatto?

L’archeologa. Io sono un’appassionata di storia ed arte, allora la mia scelta sarebbe stata quella.

Edwige l’anno data come concorrente a Ballando con le Stelle

No, non mi è stato proposto e non è una cosa che mi interessa particolarmente. Come concorrente no.

Possibile partecipazione al Grande Fratello?

No, assolutamente. Grazie.