Edoardo Tavassi a rischio squalifica? Ennesimo colpo di scena al Grande Fratello Vip dove stavolta quello che rischia grosso è Edoardo Tavassi. Il Vippone, amatissimo dal pubblico, tanto che potrebbe essere lui il probabile vincitore oltre alla Marzoli che è osannata dal web. Il suo beso, cariño, è ormai virale! Ma cosa è successo in queste ultime ore? Tavassi ha detto una frase su Antonella Fiordelisi che potrebbe costargli la squalifica. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Edoardo Tavassi a rischio squalifica? Cosa ha detto il concorrente nei confronti di Antonella Fiordelisi

L’episodio è semplice: ieri pomeriggio alcune fan fuori dalle mura di Cinecittà hanno gridato delle frasi nei confronti della Fiordelisi. La Vippona, sentendo il suo nome ha ricambiato il saluto dicendo “Granzie, Cucciole”. Peccato che Antonella non abbia capito che in realtà le erano stati rivolti degli insulti, e lei abbia sentito solo il suo nome. In verità, così come riporta il web alla Fiordalisi hanno gridato “Antonella, Vaffan*** “.

Anche Oriana Marzoli – prima finalista – si è accorta dell’equivoco: “Hanno detto una serie di insulti, lei ha solo sentito il suo nome e ha urlato grazie”. Edoardo Tavassi è scoppiato a ridere: “La parte divertente non è quella, ma che c’è stata una carriola di insulti e lei ringrazia”.

il grande signore Edoardo tavassi riferito ad Antonella:

"La parte divertente è la carriola di insulti" in un'edizione in cui si è parlato di bullismo e si è squalificata una concorrente che ha detto "merita di essere bullizzato"

Piersilvio ci sei?#fuoritavassi #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/smFT6YJQDN — C.🌙 (@___stuck___) March 19, 2023

Questa frase di Tavassi ha fatto indignare il web, tanto che l‘hashtag “Fuori Tavassi” è andato subito in tendenza ricevendo molte condivisioni. Ricordiamo inoltre che il concorrente, durante la puntata in cui è stato squalificato Donnamaria era stato ammonito dal conduttore, che se avesse reiterato nel pronunciare frasi offensive, ingiuriose e volgari sarebbe stato squalificato.

Dicesi bullismo quando un quarantenne reietto trova divertenti gli insulti a una ragazza

Sta di fatto, che ridere delle offese e degli insulti che la gente fuori può rivolgere ad una concorrente – in questo caso la Fiordelisi – non è stato un bel vedere e un bel sentire. Molti sul web quelli che auspicano la squalifica.

il @GrandeFratello è iniziato con il bullismo ed è finito con il bullismo…. ah vero non è bullismo, perchè se stava male l'avevano invitata a lasciare la casa…

Come andrà a finire? Dal momento che l’aria al GF è cambiata, nel senso che si sta molto più attenti alle frasi che possono istigare e produrre violenza gratuita, Tavassi sarà Squalificato?

Staremo a vedere, dal momento che stasera andrà in onda la 43^ puntata del reality in cui si decreterà il terzo finalista (concorrente più votato) e l’eliminato della serata (concorrente meno votato).