Nuovo tour nel 2024 per Ed Sheeran. Il cantante torna dal vivo in Italia con un unico concerto a Lucca: ecco quando e dove acquistare i biglietti

Ed Sheeran tour nel 2024 a Lucca con il “+ – = ÷ x TOUR”

Una bella notizia per i tantissimi fan italiani di Ed Sheeran. A distanza di due anni dall’ultimo tour mondiale, il cantautore ha annunciato il + – = ÷ x TOUR con tutti i vecchi successi e le hit del nuovo disco di inediti. Un appuntamento unico ed imperdibile che farà tappa sabato 8 giugno 2024 al Lucca Summer Festival.

Si tratta della sola ed unica data italiana del tour partito la scorsa estate con cinque concerti sold out al Wembley Stadium di Londra. L’appuntamento con Ed Sheeran in Italia è per sabato 8 giugno 2023 al Lucca Summer Festival all’interno delle Mura di Lucca, la bellissima location fatta di mura costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna che si sia conservata completamente integra in una grande città.

Dove e come acquistare i biglietti di Ed Sheeran per il concerto del 2024 a Lucca

E’ ufficialmente partito il countdown per l’unica data italiana del + – = ÷ x TOUR 2024 di Ed Sheeran. Il concerto è stato annunciato per sabato 8 giugno 2024 al Lucca Summer Festival. La notizia, manco a dirlo, ha mandato in visibilio i tantissimi fan italiani ed è partita la caccia al biglietto. I biglietti per partecipare alla sola data italiana del tour 2024 di Sheeran sono disponibili in esclusiva assoluta in presale sul sito di Radio 105 da mercoledì 18 ottobre 2023 ore 09:00 a giovedì 19 ottobre 2023 ore 23:59. Ogni utente, dopo essersi registrato sul sito 105.net, riceverà un codice alfanumerico da inserire all’interno del sito Ticketone per acquistare un numero massimo di 2 biglietti.

La vendita generale dei biglietti, invece, sarà accessibile a tutti da venerdì 20 ottobre 2023 dalle ore 11:00 sul sito www.ticketone.it. Nel dettaglio: la vendita su Ticketone e tramite call center inizierà dalle ore 11 di venerdì 20 Ottobre 2023. Gli organizzatori, precisano, che la disponibilità dei biglietti sarà limitata. Ancora nessuna indicazione sui settori e sui prezzi dei ticket.