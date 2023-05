L’attesa è finita: Ed Sheeran è tornato con il nuovo album ” ‘-ʼ (Subtract)”. Un disco emozionante composto da 14 brani destinati a diventare delle hit e accompagnato da un documentario disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo disco!

Ed Sheeran “Subtract? Ci ho lavorato per un decennio”

Da venerdì 5 maggio 2023 è uscito in tutto il mondo “‘-ʼ (Subtract)”, il nuovissimo album di Ed Sheeran pubblicato per l’etichetta Asylum/Atlantic. Un disco maturo ed importante in cui il cantautore britannico ha raccontato gli ultimi anni della sua vita fatti di dolori e speranze. Dalla morte del suo migliore amico al cancro della moglie, nonostante il grande dolore Ed non ha mai perso la speranza; anzi ha trasformato quel dolore in una nuova forza ed espressione che hanno trovato vita nei brani che compongono il nuovo disco. Anticipato dal singolo “Eyes Closed“, 14° singolo alla numero 1 della classifica nel Regno Unito, il cantante ha pubblicato anche un secondo brano dal titolo “Boat“.

Proprio l’artista parlando del nuovo disco Subtract ha confessato:

Ci ho lavorato per un decennio, cercando di scolpire l’album acustico perfetto, scrivendo e registrando centinaia di canzoni con una visione chiara di ciò che pensavo dovesse essere. Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, in definitiva, il modo in cui vedevo la musica e l’arte.

Ed Sheeran con i suoi album è l’artista internazionale più certificato nel nostro Paese

La musica è catartica per Ed Sheeran. La sua valvola di sfogo che gli permette di anestetizzare il dolore e trasformarlo in qualcosa di nuovo. “Scrivere canzoni è la mia terapia” – ha detto il cantautore che ha rivelato – “mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti. Ho scritto senza pensare a quali sarebbero state le canzoni, ho solo scritto quello che è successo. E in poco più di una settimana, ho sostituito un decennio di lavoro con i miei pensieri più profondi e oscuri”.

Gli ultimi anni sono stati davvero difficili per lui: prima la morte di un caro amico e poi la malattia della moglie Cherry. “Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente e mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore. Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando, con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a risalire per prendere aria” – ha dichiarato l’artista.

In Subtract ha racchiuso tutto il suo dolore:

Questo album è tutto ciò. Sta aprendo la botola nella mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita adulta. Questo è il racconto dello scorso febbraio e il mio modo di dargli un senso. Questo è Subtract.

Subtract di Ed Sheeran: tracklist, video e documentario

Ed Sheeran per l’uscita del nuovo album ha deciso di fare le cose in grande. Mercoledì 10 maggio sarà il protagonista della seconda stagione di Apple Music Live disponibile su Apple Music che su Apple TV+ a partire dalle ore 19:00 del 10 maggio. Non solo, il disco sarà accompagnato da 14 video musicali ufficiali disponibile su YouTube dalle ore 17.00, mentre su Disney+ è disponibile il documentario “Ed Sheeran – Oltre la musica“.

Una carriera straordinaria quella di Ed che in dodici anni ha infranto tutti i record. Cinque gli album pubblicati: dal disco di debutto del 2011 “+” ai successi “x”, “÷”, “No.6 Collaborations Project” e “=”. Ad oggi non si contano i milioni di dischi venduti e i premi ricevuti tra cui solo in Italia può vantare: 1 disco di Diamante per il singolo “Shape of you”, 76 Platini, e 15 Oro. Numeri da capogiro che lo rendono l’artista internazionale più certificato nel nostro Paese.

‘-‘ (Subtract) Tracklisting: