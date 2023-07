La novità non potrà che fare piacere a tutti gli amanti del genere poliziesco/crime: dal 1°Agosto prenderà il via su Rete 4 East New York, un telefilm americano che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un successo anche in Italia.

Vedremo all’opera una squadra di coraggiosi poliziotti lavorare in uno dei quartieri più difficili della Grande Mela: vediamo la trama e le informazioni principali sulla serie.

East New York: la trama

Le vicende narrate nel nuovo crime di Rete 4 hanno tutte come sfondo il popoloso quartiere operaio di East New York, uno dei più complicati della città, abitato quasi esclusivamente da afroamericani.

La protagonista è la neo promossa vice ispettrice Regina Haywood, che ha tutte le intenzioni di proteggere la comunità locale senza farsi intimidire da nessuno. La donna deve, tuttavia, vincere le resistenze della squadra di cui è a capo, dove non tutti sono contenti della sua promozione e non intendono riconoscerne l’autorità.

Il cast

In East New York il ruolo della protagonista Regina Haywood è affidato ad Amanda Warren. L’attrice ha dichiarato che per interpretare meglio il personaggio, si è fatta aiutare dal marito, un ufficiale dei corpi speciali di polizia.

Il resto del cast principale è composto da Jimmy Smith (John Suarez), Richard Kind (Stan Yenko) ed Elizabeth Rodriguez (Crystal Morales).

Quando in tv

East New York, come anticipato, andrà in onda su Rete 4 a partire dalla prima serata di Martedì 1°Agosto (inizio ore 21.20 circa).

La serie ci terrà dunque compagnia in questa calda estate con avvincenti storie che impegneranno anche il pubblico a casa alla ricerca di un colpevole e di una soluzione. Un grande divertimento per gli appassionati di crime/polizieschi, sempre di più a quanto pare, almeno stando al numero di telefilm sul genere che sta letteralmente inondando il piccolo schermo da qualche tempo a questa parte.