Focus celebra la Giornata Mondiale della Terra – Earth Day con una programma speciale: tutti gli appuntamenti e programmi da non perdere!

Focus e la Giornata Mondiale della Terra – Earth Day: il palinsesto

Sabato 22 aprile 2023 si festeggia l’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, e per l’occasione Focus ha in serbo una serie di sorprese ed appuntamenti speciali per i telespettatori. Un palinsesto interamente dedicato alla Terra: alla sua storia geologica, alle sue bellezze naturali e la loro straordinaria varietà, alla fragilità degli ecosistemi, messi a dura prova dall’eccezionale cambiamento climatico. Una programmazione speciale che parte dalle 18.15 con la messa in onda di prime visioni assolute; a cominciare dalla serie Eden della BBC “Untamed Planet”, lo speciale “Quando il Mediterraneo si prosciugò – Una storia geologica” a cura di Luigi Bignami fino al documentario “La Terra: uno sguardo geologico”.

Eden: Untamed Planet: è una serie che racconta gli angoli più remoti del Pianeta. Un viaggio alla scoperta dei segreti di alcune terre ancora incontaminate della nostra Terra. Luoghi isolati dal resto del mondo, fortunatamente protetti dagli effetti più dannosi dell’interferenza umana.

Quando il Mediterraneo si prosciugò – Una storia geologica: è lo speciale a cura di Luigi Bignami in cui si tratta la storia geologica del nostro mare, a partire da osservazioni geologiche realizzate in Sicilia e nel Sud Italia.

Infine il documentario “La Terra: uno sguardo geologico“: storia del nostro Pianeta, dalla sua formazione (4.5 miliardi di anni fa) alla sua attuale geografia: poli, oceani, grandi catene di montagne, praterie e deserti.

Programmazione Earth Day 2023 di Focus

Ecco nel dettaglio la programmazione completa e il palinsesto del canale Focus per la 53esima Giornata Mondiale della Terra – Earth Day 2023:

7:15 La freccia del tempo: c’è ancora tempo per salvare il Pianeta?

8:15 Vulcani: costruttori della Terra

9:15 Meraviglie della Terra – Yucatan

10:15 Meraviglie geologiche d’Europa

12:15 Inclinazione 23°5′ – Il ritmo della Terra – Artide e Antartide

13:15 Meraviglie della Terra – Sierra Gorda

14:15 Inclinazione 23°5′ – Il ritmo della Terra – Himalaya

15:15 Adamello: il libro di ghiaccio

16:15 Inclinazione 23°5′ – Il ritmo della Terra – Oceani

1715 Meraviglie della Terra – Vulcani del Centro-America

18:15 Eden: Untamed Planet – Alaska + Namibia + Galapagos

21:15 Quando il Mediterraneo si prosciugò – Una storia geologica

22:15 La Terra: uno sguardo geologico

La campagna Mediaset – Earth Day per sensibilizzare il pubblico sul tema ambiente

Inoltre, in occasione dell’Earth Day 2023, Mediaset ha firmato anche una campagna di comunicazione integrata e colora di verde la Torre simbolo del Gruppo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dei piccoli gesti che ciascuno può dedicare all’ambiente. Si tratta de “La Terra dei nostri figli è nelle nostre mani. Trattiamola con cura”, una campagna che invita tutti a riflettere su quanto le nostre azioni siano importantissime per la salvaguardia della nostra madre Terra, ma anche per il nostro futuro in modo da poterlo lasciare in buone condizioni alle generazioni future.

Oltre allo spot, la campagna prevede una veste grafica dedicata su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Focus, oltre a contenuti e approfondimenti realizzati per la pagina web e per i profili social di Mediaset ha a cuore il futuro.