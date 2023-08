Definire E.T. L’Extra-Terrestre “solo” un film è decisamente riduttivo, poiché la pellicola di Steven Spielberg è certamente la più bella favola spaziale mai raccontata al cinema. Lo dimostra, fra l’altro, il successo che, seppur ormai datato, riesce ad ottenere ad ogni passaggio televisivo presso un pubblico di ogni età.

E.T. L’Extra-Terrestre venne presentato per la prima volta al Festival del Cinema di Cannes il 26 Maggio del 1982 e, di lì a poco, avrebbe riscritto la storia del cinema di fantascienza. Profondo, commovente, tenero, sentimentale ma non sdolcinato, il capolavoro di Spielberg, anche se pensato per i giovanissimi, è un film adatto a tutti, una storia bella ed edificante che ha tanto da insegnare a chiunque di noi.

E poi, diciamolo, non ci si stanca mai di guardarlo, fosse pure la centesima volta. Il prossimo appuntamento con E.T L’Extra-Terrestre è per la prima serata di Sabato 5 Agosto su Rai Uno: di seguito trovate tutte le informazioni più interessanti sul suo conto.

E.T. L’Extra-Terrestre: la trama in breve e il cast

La trama la conosciamo tutti, ma vale la pena ripercorrerla brevemente.

E.T. è un curioso alieno dall’aspetto insolito e buffo che si perde sulla Terra. Sulla sua strada, fortunatamente per entrambi, incontra il piccolo Elliott e tra i due nasce un’amicizia speciale. Il ragazzino, alla fine, aiuta l’extraterrestre a ritornare sul suo pianeta, ma tutti e due porteranno sempre nel cuore il ricordo l’uno dell’altro.

Per quanto riguarda il cast, esso annovera, fra gli altri, Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace, Peter Coyote, Sean Frye e C.Thomas Howell.

Le curiosità sul film

Su E.T. L’Extra-Terrestre sono stati versati fiumi di inchiostro poiché è considerato, e a ragione, uno dei film più riusciti della storia del cinema. Si può affermare che non solo esso è stato il manifesto di una generazione, ma che è riuscito a mantenere intatto il proprio fascino anche per quelle successive ed è altamente probabile che sarà così in futuro.

Ne consegue, tra l’altro, che siano tanti gli aneddoti e le curiosità a riguardo, quindi di seguito ci limitiamo ad un breve elenco delle più interessanti. Eccole: