“È stata la mano di Dio” è il nuovo film del regista napoletano, Premio Oscar per il film “La Grande Bellezza”, Paolo Sorrentino. Questa nuova opera cinematografica del regista nato a Napoli uscirà prima al cinema e poi su Netflix. Ma andiamo a vedere insieme di cosa parla il nuovo film di Paolo Sorrentino e quando uscirà al cinema e in tv.

“È stata la mano di Dio”: quando esce al cinema e in tv?

Il nuovo film di Paolo Sorrentino dal titolo “È stata la mano di Dio”, sarà in concorso alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Sarà presentato in concorso il prossimo 2 settembre 2021. In seguito il film uscirà al cinema e in tv. Il film arriverà prima in alcune selezionate sale cinematografiche mercoledì 24 novembre. Poi il film debutterà su Netflix mercoledì 15 dicembre 2021.

La trama del film di Paolo Sorrentino

Il film di Sorrentino racconta la storia di un giovane che sogna di percorrere una strada alternativa e delle piccole gioie quotidiane, che vanno dalle partite del Napoli di Maradona che guarda in tv alle gioie delle riprese di un film girato nel cuore della Galleria Umberto di Napoli. Gioie di tutti i giorni che compongono i ricordi di un’infanzia beata, ma funestata da un’ombra inattesa.

Quella descritta nel film è l’infanzia del regista stesso, e che racconta in questa sua prima collaborazione con Netflix. Sorrentino decide con questo film di condividere con il pubblico i suoi ricordi d’infanzia. Ad interpretare il regista da giovane, nel ruolo di Fabietto, è l’attore Filippo Scotti, il personaggio grazie al quale Sorrentino racconterà la sua storia più personale, tra famiglia, destino, amore e perdita.

“È stata la mano di Dio”: il cast del film

Nel film “È stata la mano di Dio” troviamo un cast di attori eccezionali. Tra gli interpreti, oltre al giovane Filippo Scotti che interpreta proprio Sorrentino, troviamo: Toni Servillo, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, Massimiliano Gallo, Enzo Decaro, Marlon Joubert.

