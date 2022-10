Salta la programmazione di “E’ sempre Mezzogiorno” con Antonella Clerici. Oggi 13 ottobre 2022, il cooking show del mezzogiorno di Rai1 non va in onda. Seguiteci nella lettura e vi spieghiamo il motivo e il perchè non va in onda.

“E’ sempre Mezzogiorno” oggi non va in onda: ecco perché, il motivo

Oggi è un giorno importante per il Nostro Paese dal momento che si insedierà il nuovo governo capeggiato da Giorgia Meloni che ha vinto alle ultime elezioni politiche battendo gli altri schieramenti con una percentuale altissima.

È quindi svelato il motivo per cui l’amatissima trasmissione di Antonella Clerici, “È Sempre Mezzogiorno” salta la programmazione. Oggi 13 ottobre 2022, per dare spazio ad uno Speciale del TG1 in collaborazione con Rai Parlamento, il popolare cooking show di Antonella Clerici non va in onda. Ma non solo! Anche “Storie Italiane” di Eleonora Daniele non andrà in onda.

A darne notizia gli account ufficiali della Rai che con un Tweet ha annunciato il cambio di palinsesto di Rai1 che manderà in onda:

8.55-9.45: UnoMattina,

9.00: “Tg1 L.I.S.”,

9.35: “Tg Parlamento”,

9.45: “Speciale Tg1” in collaborazione con Rai Parlamento: insediamento camere

13.30: “Tg1”

I passaggi fondamentali per la formazione del Governo Meloni

I passaggi parlamentari iniziano oggi, giovedì 13 ottobre, giorno in cui avverrà l’elezione dei Presidenti di Camera e Senato. Si proseguirà:

venerdì 14 e sabato 15 ottobre con la formazione dei gruppi;

Domenica 16 ottobre ci sarà l’lezione dei capogruppo;

Lunedì 17 ottobre: elezioni capogruppo/consultazioni;

Martedì 18 ottobre Consultazioni;

Martedì 25 e mercoledì 26 ottobre: fiducia al nuovo governo.

Quindi la strada verso l’entrata in carica ufficiale del nuovo esecutivo è ancora lunga. Per il giuramento si ipotizzano le date del 23 o del 24 ottobre, poi la fiducia il 25 o il 26.

Quando tornerà in onda “È Sempre Mezzogiorno” con Antonella Clerici?

Ad ogni modo il cambio di palinsesto di Rai1 è previsto solo per oggi 13 ottobre 2022. Già da domani 14 ottobre il cooking show “E’ sempre Mezzogiorno”, tornerà a tenerci compagnia con tante buone ricette, giochi e interviste condite dalla simpatia e professionalità della padrona di casa, Antonella Clerici.