Ancora uno stop per ‘È sempre Mezzogiorno‘. il programma di cucina condotto da Antonella Clerici, non era andato in onda lunedì 9 ottobre e potrebbe subire delle variazioni anche oggi. Scopriamo insieme il perché.

‘È sempre Mezzogiorno’, forfait della Clerici

Il palinsesto Rai questa settimana ha visto dei cambiamenti. In occasione del 60esimo anniversario del Vajont che costò la vita a 1.910 persone, tra cui 487 minori, è andato in onda lunedì uno speciale al posto di ‘È sempre Mezzogiorno‘. Un modo per ricordare quello che successe il 9 ottobre del 1963.

Ora però il programma di cucina condotto da Antonella Clerici potrebbe subire delle variazioni anche per la giornata di oggi, martedì 10 ottobre. La presentatrice ha infatti postato sui suoi profili social una foto in cui si vede, accanto ad un telecomando, un termometro e un saturimetro. Eloquente la didascalia: “Spero di rimettermi presto per ‘È sempre Mezzogiorno‘.

Nei commenti sotto la foto, molti utenti temono possa trattarsi di covid. Il saturimetro infatti è stato uno strumento prezioso per controllare l’ossigenazione durante la pandemia. La Clerici però non ha dato ulteriori notizie sul suo stato di salute. Quel che è certo è che ha la febbre e sicuramente salterà la diretta del programma che ogni giorno va in onda dagli studi di Milano della Rai alle 11.55. Un’ora in mezza in cui vengono mostrate ricette, sagre e storie che riguardano il mondo della cucina. Oltre a giochi in cui i telespettatori possono vincere premi. ‘È sempre Mezzogiorno’ è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time della Rai in collaborazione con Stand by e viene trasmesso dal lunedì al venerdì su Rai1.

Cosa verrà trasmesso al suo posto

Al momento nei palinsesti Rai figura ancora alle 11.55 ‘È sempre Mezzogiorno’. Probabile quindi che venga mandata in onda una replica del programma iniziato l’11 settembre con una nuova stagione. Per la diretta si dovrà attendere la Clerici e il miglioramento delle sue condizioni di salute.