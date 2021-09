È Sempre Mezzogiorno, il cooking show condotto da Antonella Clerici torna in onda lunedì 13 settembre alle ore 11.55 su Rai 1. Il programma di cucina e non solo, andrà in onda come di consueto dal lunedì al venerdì, nel mezzogiorno di Rai 1 con al timone la simpaticissima Antonella Clerici. Vediamo si scoprire le novità del programma: cast, cuochi, ricette e tutte le news.

Antonella Clerici torna con la nuova edizione di “È Sempre Mezzogiorno”, su Rai 1

“E’ sempre mezzogiorno”, debutta lunedì 13 settembre e in questo articolo vi informeremo di tutte le novità della stagione 2021-2022. Lo show che conduce magistralmente Antonella Clerici usa la cucina come contesto in cui parlare con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, intervistare ospiti noti, coltivatori e produttori vanto del made in Italy.

È sempre mezzogiorno 2021-2022: cast, cuochi, ricette e tutte le info

La Clerici è alla seconda stagione di “È sempre mezzogiorno” che prende il via lunedì 13 settembre alle 11.55 su Rai 1. Dopo un inizio travagliato, della scorsa edizione, il programma si è assestato raggiungendo ascolti soddisfacenti e dando la possibilità ad Antonellina di riprendere in mano il mezzogiorno di Rai1, consegnando al pubblico un programma piacevole e familiare. Il format, prodotto dalla Stand by Me di Simona Ercolani, alterna momenti in cucina, ad altri in cui ci sono interviste ad ospiti noti o giochi telefonici con il pubblico a casa.

Il programma è in pratica, un grande racconto di cosa accade a mezzogiorno in Italia: dal nord al sud. Le storie di provincia, quelle di un paese che si muove, chiacchiera, fa la spesa, vive a contatto con la natura, fino al momento di mettersi a tavola. “E’ sempre Mezzogiorno” conta su un cast fisso ma è soprattutto la spontaneità e la professionalità della Clerici a rendere il cooking show piacevole e godibile.

È sempre mezzogiorno, è realizzato nello studio 2000 del Centro di produzione Rai di Milano di via Mecenate. Quest’anno lo studio sarà ancora più bello e più ampio, con la natura protagonista assoluta di uno stile contemporaneo e di grande effetto. Il muro di led a forma di emiciclo metterà la conduttrice non solo in contatto con il pubblico e i suoi ospiti, ma anche con il suo amato bosco, quello che circonda la sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia.

Conferenza Stampa di “E’ Sempre mezzogiorno”: le dichiarazioni di Stefano Coletta, direttore Rai1 e di Antonella Clerici

Oggi si è tenuta la conferenza Stampa di presentazione di “E’ sempre mezzogiorno” della nuova stagione televisiva 2021 – 2022 e Stefano Coletta, direttore di Rai1 si è così espresso:

“Antonellina nasce come giornalista e io ho voluto che ci fosse una capacità di stare al passo con i tempi, di stare dentro le notizie, di essere capaci immediatamente, di essere dentro alla realtà, non ho scelto solo dei giornalisti ma appassionati. Conduttori che non sono solo volti ma anche capaci…

E quando sono capaci ricetta esce migliore e non voglio parlare di dati ma sono chiari a tutti, è un bacino di ascolto che non ci aspettavamo.. è stato un grandissimo risultato che devo a tutti loro e ci auguriamo di attraversare adesso una stagione meno preoccupata ma non sappiamo… siamo ovviamente in uno scenario migliore ma quello che chiedo a tutti loro è di continuare a stare nella realtà. Si è vista una nova Rai 1 e un nuovo gusto e un nuovo livello qualitativo in qualsiasi genere”.

La Clerici incassa tutti i complimenti: in collegamento da Milano, dal nuovo studio di “E’ sempre mezzogiorno”, conferma la presenza dei vecchi cuochi, ma afferma inoltre che sono sempre alla ricerca di nuovi volti perchè il cambio generazionale è fondamentale.

“Oltre ai nostri giochi, ce ne saranno altri nuovi, abbiamo pensato di continuare ma di aggiungere altro. Sal de Riso in genere prepara i dolci ma saranno dolci per gli auguri. Le persone chiamano per festeggiare un evento e chiederanno una torta, Sal la farà e la torta verrà recapitata a casa di queste persone e festeggeremo con loro”.

C’è anche una novità per quel che riguarda l’angolo di Angela Frenda.

“Con Angela Frenda – continua la Clerici – racconteremo le storie legate alla gente comune, magari una litigata risolta con una ricetta insieme alla storia di grandi donne, di attualità”. Ci sarà più spazio anche per Alfio che è ormai il maggiordomo di “E’ sempre mezzogiorno”.

“È Sempre Mezzogiorno 2021-2022”: Cast e Cuochi

Al timone di E’ Sempre Mezzogiorno c’è come detto Antonella Clerici, ma un cast fisso si muove all’interno del programma. Ecco chi avremo:

Il fattore Alfio Bottaro,

La nutrizionista Evelina Flachi (aka La curatrice del benessere),

La zia Cristina ‘Cri’ Lunardini,

La dottoressa Sara Caponigro (Il medico in famiglia),

Il maestro panificatore Fulvio Marino,

Il Signore degli aneddoti Lorenzo Biagiarelli.

Il cast dei cuochi e degli esperti che a rotazione abbiamo visto e continueremo a vedere nel programma sono:

Mauro Improta – storica conoscenza dai tempi de La Prova del Cuoco – col figlio Mattia,

Sergio Barzetti,

Simone Buzzi,

Natalia Cattelani,

Chloe Facchini,

Fabrizio Rebollini,

Francesca Marsetti,

Carmine D’Elia,

Luca Montersino,

Andrea Amadei,

Sara Brancaccio,

Daniele Persegani,

Antonella Ricci,

Angela Frenda,

Ivano Ricchebono,

Michele Farru,

Enrico Croatti,

Massimiliano Max Scotti,

Gian Piero Fava,

Barbara De Nigris,

Roberto Di Pinto,

Fabio Potenzano,

Eleonora Matarrese,

Jacopo e Matteo Robelli,

Matteo “Matt the Farmer” Fiocco,

chef Hiro Shoda,

Marco Bianchi e l’amico di sempre Sal De Riso.

È Sempre Mezzogiorno: Ricette e numero di telefono per partecipare al programma

Tutte le ricette del programma sono disponibili sula pagina FB ufficiale del programma.

Per partecipare ai giochi telefonici il numero da comporre è il seguente: 06.45789090 oppure bisogna prenotarsi e riempire il form nel servizio GiocheRai. Il programma prevede anche puntate registrate. A tal proposito è necessaria la prenotazione. Infatti, si viene sorteggiati per essere eventualmente richiamati e partecipare al programma.

Appuntamento quindi con “E’ sempre Mezzogiorno”, da lunedì 13 settembre alle ore 11.55 su Rai1 con Antonella Clerici.