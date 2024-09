Tutto pronto per il ritorno di E’ sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità presentato da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Scopriamo in anteprima gli ospiti, le anticipazioni dei temi al centro della puntata di stasera, martedì 3 settembre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 3 settembre 2024

Martedì 3 settembre 2024 dalle ore 21.25 al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. Dopo la pausa estiva, la giornalista e conduttrice torna da questa settimana a trattare e commentare i temi più caldi delle ultime settimane con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera, i temi che hanno animato il dibattito politico durante l’estate. Si parte dallo Ius Scholae, un tema che divide il centrodestra fino alle nuove e complesse alleanze che si profilano a sinistra. Che autunno sarà per la maggioranza di governo e per le opposizioni?

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna anche Mauro Corona

Non solo, tra i temi al centro della lunga diretta di stasera di martedì 3 settembre 2024 anche la disparità economica. Le vacanze estive, infatti, hanno posto l’attenzione sulle grandi disuguaglianze sociali presenti nel nostro Paese. Da un lato c’è chi ha trascorso vacanze extra lusso e dall’altro chi non si è potuto permettere nemmeno un giorno di mare.

E ancora: un approfondimento dedicato all’emergenza climatica che oramai riguarda anche l’Italia. La siccità continua a perdurare in Sicilia, mentre in altre regioni si sono registrati eventi estremi e catastrofici che hanno causato danni all’ambiente e all’economia, ma anche dispersi e morti. A discuterne in studio e in collegamento tantissimi ospiti tra cui: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Presenza fissa del programma è quella di Mauro Corona che torna a dialogare, a distanza, con la padrona “Bianchina” in un confronto a distanza che è da sempre uno dei più seguiti del piccolo schermo.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.