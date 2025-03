Torna l’appuntamento con È sempre Cartabianca, il programma di informazione ed attualità condotto da Bianca Berlinguer torna in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 4 marzo 2025.

Stasera, martedì 4 marzo 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice è pronta a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera la politica internazionale con lo scontro avvenuto venerdì nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il neo eletto Presidente USA Donald Trump ha trasformato l’incontro con il Premier ucraino Volodymyr Zelensky in un vero e proprio duello in mondovisione. Intanto Volodymyr Zelensky ha sottolineato a gran voce la volontà di un accordo tra Ucraina e Stati Uniti sulle terre rare ma gli equilibri internazionali hanno risentito di quanto accaduto e i leader europei si sono subito riuniti a Londra.

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 4 marzo 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer con gli ospiti in studio si concentrerà sulla delicata situazione internazionale. Il Cremlino sostiene che il cambiamento nella politica estera americana sia in linea con la visione di Mosca. Ma c’è da chiedersi: quali saranno i prossimi sviluppi e le tempistiche per tornare a trattare? Gli attacchi di Trump hanno generato uno spartiacque anche nella politica italiana e, in particolare, nel Centrodestra dove le posizioni restano differenti.

In studio a discutere dei temi al centro della puntata grandi nomi del giornalismo e della politica. Tra questi: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

